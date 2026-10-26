Радев нарече истерици опонентите си за златната отсечка от "Струма"

На инспекция в тунела "Топли дол" премиерът Радев обяви, че критиките за рекордно скъпите 2.7 км шосе край Симитли идвали от гузни и изнервени политически опоненти. И той, и министър Шишков обещаха цялата документация за "златната" отсечка да бъде публикувана.

Скандалната поръчка за изграждане на късата отсечка от магистрала "Струма" при Симитли на цена 40 млн. евро за километър е задвижена от друго правителството и сегашното няма какво да направи. Това оправдание се опита да лансира ресорният министър Иван Шишков във вторник по време на инспекция на влезлия в ремонт тунел "Топли дол" на "Хемус". Той придружаваше премиера Румен Радев, който доразви защитната теза - изнервени врагове на правителството искали да му прехвърлят свои грехове.

Преди дни Институтът за пътна безопасност изнесе смущаващи факти за "златната отсечка - и за цената, и за самата процедура, и за отказа на новото правителство да поеме отговорност. "Сключеният договор за 2,7 км трасе е на стойност 107 889 340,04 евро с ДДС (39,96 млн. евро за километър). Това е най-високата цена на километър в историята на България - дори най-сложният участък на магистралата Велико Търново – Бяла, с множество тунели и виадукти, е 38,64 млн. евро на километър с ДДС, за двата тежки участъка "Струма" в Кресненското дефиле договорените през 2023 г. цени са далеч по-ниски - 23 - 28 млн. евро/км. Освен това изпълнителят за 2.7-те километра край Симитли е избран непрозрачно - с договаряне без обявление, критикуват от ИПБ. Избраното дружество - ДЗЗД "АМ Струма 3.1", е обединение от шест компании - "Пътища Пловдив Груп", "АБ", "Европейски пътища", "Грома холд", "Хидрострой" и "Алве консулт", някои от тях - като "Пътища Пловдив Груп", "Европейски пътища" и "Грома холд", са свързани лица, твърди ИПБ.

Оправданията на властта

"Процедурата започва октомври - ноември 2025 г., продължава и по време на правителството на господин Гюров. Всичко това е ясна процедура, за която ние бяхме длъжни да подпишем договора“, обясни министър Иван Шишков във вторник. За възлагането без конкурс каза: "Строителната фирма разполага с договор още от 2015 г. Тъй като в продължение на 10 години не е осигурила фронт за строителство и трасе за тази част от магистралата, държавата е била изправена пред реален риск от плащане на неустойки към изпълнителя". За високата цена арх. Шишков посочи, че освен 2.7-километровата отсечка поръчката включва и изграждането на два пътни възела, които първоначално били изключени от подробния устройствен план през 2015 г. със заповед на тогавашния ресорен зам.-министър Николай Нанков (ГЕРБ), което довело до сегашните "усложнения".

В защитата на скандалната поръчка се включи и премиерът: "Опонентите на правителството истеризират своите собствени решения и безхаберие, като се опитват да ги прехвърлят на нас. Защото това е в ДНК-то на някои партии, на някои хора, Няма да се получи“, отсече Румен Радев.

Контра

Оправданията на Радев и Шишков предизвикаха нов критичен коментар на Института за пътна безопасност. В своя позиция в сряда от ИПБ припомнят, че само преди месеци премиерът обяви, че се спират скандални обществени поръчки, включително процедурата за мантинелите за близо 500 млн. евро, заради нереалистични цени и съмнения за разхищение на публични средства.

"Румен Радев и неговият екип казват, че скандалният договор за отсечката от „Струма“ не можел да бъде спрян, защото процедурата била започнала през 2025 г. А как спряхте процедура за мантинели за близо 500 млн. евро, която беше на финалната права? Това не е обяснение. Това е опит да се избяга от политическа отговорност."

Експертите от ИПБ разкриват нови смущаващи факти около "златната" отсечка при Симитли:

При проявен интерес от 13 компании предното ръководство на пътната агенция не е финализирало процедурата заради големите разлики между предложените цени - почти два пъти между най-високата и най-ниската. Най-ниската оферта - на STRABAG (една от най-големите европейски строителни компании), е била с почти 90 млн. лева под цената, на която впоследствие е е сключен договорът с друг изпълнител. "Защо компания с мащаба и опита на STRABAG работи в България като подизпълнител на местни фирми, които разполагат с по два камиона и четирима работници? Защо STRABAG предлага ниска цена, а правителството ни обяснява, че нямало избор?, питат риторично експертите от института.

"Ако договорът е неизгоден за държавата, управляващите са длъжни да проверят всички законови възможности за защита на обществения интерес. Ако твърдят, че не могат да спрат процедурата, нека публикуват документите и конкретните правни основания", се казва в позицията на ИПБ. Експертите настояват за възлагане на независима международна техническа експертиза, която да остойности необходимия финансов ресурс за 2,7-километровото трасе край Симитли според реалните разходи и пазарни цени".

Обещание

Междувременно регионалният министър обеща, че всички документи, кореспонденция и заповеди ще бъдат публикувани на сайта на МРРБ. "Министър Шишков ще пусне всички документи с всички подписи и ще стане ясно всичко за този случай", потвърди премиерът. Часове по-късно на сайта на министерството наистина бяха качени файлове, описващи историята на злополучната отсечка край Симитли. Публикуваното потвърждава, че опитите за възлагане на строителството са продължили над 10 години, при няколко правителства, вкл. сегашното. Никъде в "досието" няма обяснение защо строителството на този малък участък ще струва толкова скъпо на данъкоплатците.