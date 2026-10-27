Финансовият министър надува двойно глобите в данъчните закони

Драстично увеличение на глобите и имуществените санкции е заложило Министерството на финансите във всички данъчни закони за 2027 г. Масово в законовите текстове числовият размер на санкциите остава, като думите "лева" се заменят директно с "евро". Така на практика, вместо техническо превалутиране по фиксирания курс, се получава почти двойно увеличение на глобите от догодина.

В Закона за данъците върху доходите на физическите лица например неподаването на годишна данъчна декларация в срок се предлага да се наказва с 500 евро при сегашна санкция от 500 лв. Ако се приложи фиксираният курс на превалутиране, би трябвало глобата да е 255,65 евро, а не двойно по-висока. За подаване на данъчна декларация с невярно съдържание сегашната глоба от 1000 лв. се предлага догодина да стане 1000 евро.

Също с двойно по-висока санкция ще се наказват и работодатели, които не удържат и не внесат данъка в бюджета - сегашните 1000 лв. стават 1000 евро, а при повторно нарушение скачат от 2000 лева на 2000 евро.

Подобно заменяне на "лева" с "евро" и на практика двойно вдигане на почти всички санкции има и в Закона за корпоративното подоходно облагане. От МФ все пак са се "смилили" за някои глоби, въведени след 2020 г., като ги повишава само с 50%, вместо със 100%.

Двойно нарастват санкциите и в Закона за местните данъци и такси, Закона за ДДС, Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за счетоводството.

НЕДОВОЛСТВО

Работодателските организации вече остро реагираха на този подход за актуализация на санкциите в данъчните закони.

"Преминаването към еврото не следва да се използва за немотивирано увеличение на санкциите. Настояваме те да бъдат реално превалутирани, а ако има по-голямо увеличение, то да бъде обосновано с анализ за ефективността на действащия режим и с оценка за пропорционалността", предупреди Добри Митрев, председател на Българска стопанска камара.

"Не е добре механично да се запазва цифрата и да се сменя левът с евро. Доста усилия полагаме това да не се прави от търговците, да няма такъв подход, но сега държавата прави точно това. Нека да има повече мотивировка и яснота защо се завишават санкциите", коментира и Цветан Симеонов, председател на БТПП.

МОТИВИ

В мотивите МФ посочва, че основната причина за това увеличение е, че размерът на част от глобите и имуществените санкции в данъчното законодателство не е актуализиран от 2007 г. насам. За близо 20 години инфлацията и икономическият растеж била обезценила санкциите, те вече били символични и са загубили превантивния и възпиращия си характер.

Според МФ с повишението на санкциите, ще се повиши доброволното спазване на данъчните и осигурителните задължения от страна на гражданите и фирмите, ще се засили справедливоста и защитата на лоялните данъкоплатци, както и ще има положително въздействие върху приходната част на държавния бюджет.