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В Гърция глобяват и за бавно шофиране

Ако видите синия знак и не спазвате указаната минимална скорост, санкцията е 30 евро

03 Авг. 2026
Идеята на глобата за минимална скорост е, че бавното шофиране изнервя другите водачи, принуждава ги да сменят ленти, да изпреварват. Внимавайте за знака - той е кръгъл, указаната скорост е с бели цифри на син фон.
Идеята на глобата за минимална скорост е, че бавното шофиране изнервя другите водачи, принуждава ги да сменят ленти, да изпреварват. Внимавайте за знака - той е кръгъл, указаната скорост е с бели цифри на син фон.

Законът за движение по пътищата в Гърция предвижда много глоби, вкл. и за шофьори, които карат прекалено бавно. Санкцията, която е 30 евро, се налага, защото мудният водач пречи на трафика. В южната ни съседка има ограничения не само за максималната скорост, но и за минималната.

Ако се движите по магистрали и скоростни шосета, не бива да падате под 70 км в час. Ако превозното средство не може да поддържа такава скорост, то трябва да "слезе" на друг път, на който може да се движи по-бавно.  

Знакът за минимална скорост е кръгъл, със син фон, числото е в бяло.

Според член 23 от закона водачите не трябва да възпрепятстват нормалния трафик. Нарушението се отчита, когато водачът се движи необичайно бавно без основателна причина.

Разбира се, предвиждат се и изключения. Санкция не се налага, ако пътят е в лошо състояние и водачите са принудени да карат по-бавно. Неблагоприятните метеорологични условия също са извинителна причина, както и натовареният трафик, при който намаляването на скоростта е неизбежно. 

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Ключови думи:

минимална скорост, глоби

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