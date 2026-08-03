Камион падна от мост на АМ "Струма"

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Камион падна от мост на автомагистрала „Струма”, потвърдиха от ОДМВР-Перник. Инцидентът станал след втория тунел в посока Перник. Превозното средство скъсало мантинелата на магистралата и паднало в пропастта.

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

От кадри от местопроизшествието, публикувани във Фейсбук групата "Катастрофи в София", се вижда, че товарът на тежкотоварния автомобил е разпилян, а кабината е смачкана.

Шофьорът на камиона е загинал. Спасителните екипи не са успели да го извадят от смачканата кабина на тежкотоварния автомобил. По-рано бе съобщено, че мъжът е транспортиран в лечебно заведение.

Камионът е с шуменска регистрация и е превозвал плоскости гипсокартон.

Към момента няма информация за причините за тежката катастрофа, заяви говорителят на ОД на МВР в Перник Венцислав Алексов.