Камион падна от мост на АМ "Струма"

Камион падна от мост на автомагистрала „Струма”, потвърдиха от ОДМВР-Перник. Инцидентът станал след втория тунел в посока Перник. Превозното средство скъсало мантинелата на магистралата и паднало в пропастта.
На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.
От кадри от местопроизшествието, публикувани във Фейсбук групата "Катастрофи в София", се вижда, че товарът на тежкотоварния автомобил е разпилян, а кабината е смачкана.
Шофьорът на камиона е загинал. Спасителните екипи не са успели да го извадят от смачканата кабина на тежкотоварния автомобил. По-рано бе съобщено, че мъжът е транспортиран в лечебно заведение.
Камионът е с шуменска регистрация и е превозвал плоскости гипсокартон.
Към момента няма информация за причините за тежката катастрофа, заяви говорителят на ОД на МВР в Перник Венцислав Алексов.