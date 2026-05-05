Най-новата "златна" отсечка е на магистрала "Струма"

Цената за 2 километра в кресненския лот е 90 млн. евро, откри Институтът за пътна безопасност

05 Май 2026
ИПБ

За нов рекорд по скъпо строителство алармира Институтът за пътна безопасност в становище, озаглавено "„Златни" 2 км асфалт в последните часове на властта".

Става дума за обществена поръчка, обявена в края на април от от Агенция „Пътна инфраструктура", за малка отсечка от злополучната автомагистрала "Струма" между Симитли и Кресна (част от лот. 3.1, чието завършване се оказа цяла епопея заради проблеми с преминаването през  Кресненското дефиле). 

 От ИПБ се възмущават, че:

- цената е рекордно висока цена,

- процедурата е за "директно договоряне" с предварително известен изпълнител,

-  поръчката е пусната в последните дни на служебното правителство.

"Това не е просто поръчка. Това е учебникарски пример как се „усвояват" публични средства в преходен момент на властта", критикуват пътните експерти в становището си.

Упреците на ИПБ звучат напълно основателно. Но АПИ, която е възложител, е приложила над 10 страници мотиви и хронология, с които обяснява защо цената е така висока, защо се налага състезание с един кон и защо поръчката не бива да се бави. И те също звучат основателно.

Лот 3.1 бе възложен за строителство през 2015 г., на закритата по-късно държавна компания "Инфраструктурни проекти".  Заради тежкото трасе и опазването на природата в Кресненското дефиле този лот затъна в разработване на различни варианти, обжалвания, нови опити за намиране на компромиси между цена и екология. Последната одобрена версия за преминаване през Кресненския пролом е много различна от първоначалния проект и по тази причина са възникнали нови усложнения. 

Жителите на Симитли не искат магистралният трафик да фучи край града им. Природозащитните искат да има специална грижа за кресненската флора и фауна (Европейската комисия също). Заради промени в трасето на лота се налага непланирано, но неизбежно изместване на жп релси и на далекопроводи. Трябва да се укрепи мост край Симитли и да се строят непредвидени пътни връзки. Ще се правят и корекции на речни корита. Всичко това е калкулирано в рекордно високата цена за късия участък. Инженерните работи са неразделна част от лота и не може да се възлагат на нов изпълнител, категорични са от АПИ. Изпълнител на Лот 3.1 е консорциум "Струма 3.1" с лидер "Грома Холд".

АПИ ще отвори заявлението на единствения кандидат на 12 май.

От пътната агенция припомнят, че за "Струма" има европейско финансиране и всяко ново закъснение води до риск България да загуби и дори да се наложи да връща пари в бюджета на ЕС. 

 

 

Ключови думи:

АМ Струма

