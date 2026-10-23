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Питат кмета за дълга на "Топлофикация" от близо 1 млрд. евро

"Булгаргаз" поиска спешна среща с Васил Терзиев

23 Окт. 2026
"Топлофикация София" дължи над 900 млн. евро.
Снимка: БГНЕС
"Топлофикация София" дължи над 900 млн. евро.

В навечерието на пускането на парното "Булгаргаз" ЕАД поиска спешна среща със столичния кмет Васил Терзиев заради задълженията на "Топлофикация София" ЕАД, които надхвърлят 900 млн. евро. Срещата е поискана за следващата седмица, за да се търси бързо решение на проблемите, пише агенция "Фокус". 

Поводът са преговорите за подписване на нов договор за доставка на природен газ с "Топлофикация София“ за 2027 г., започващият отоплителен сезон и ниските нива на плащания от страна на дружеството. Ръководството на "Булгаргаз" е поискало от топлофикацията пълна и актуална информация за финансовото и ликвидното ѝ състояние. То иска и информация за приходите от продажба на електрическа енергия чрез "Българска независима енергийна борса“, актуализиран план-график за плащанията към "Булгаргаз“ до края на ценовия период 2026/2027 г. и 13-седмична прогноза за очакваните парични потоци и източници на финансиране.

От там посочват, че "Топлофикация София" системно не изпълнява договорения график за погасяване на задълженията. 

Към момента в "Булгаргаз“ не е постъпила исканата информация, въпреки изричното настояване данните да бъдат предоставени до 22 октомври. От обществения доставчик определят като недопустимо в условията на започнал отоплителен сезон и при задължения над 900 млн. евро топлофикацията да не предоставя дори базова информация за финансовото си състояниe.

Според "Булгаргаз“ това поставя под сериозно съмнение готовността на дружеството да предприеме реални действия за разрешаване на задълбочаващия се проблем.

На 11 септември министърът на енергетиката Ива Петрова каза, че общите задължения на "Топлофикация София" към "Булгаргаз" и Българския енергиен холдинг (БЕХ) надхвърлят 1 милиард и 280 милиона евро.

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