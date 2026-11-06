Гълъб Донев е подписал писмото до ЕК за парите за втора пенсия

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев призна, че е обсъждал с ЕК предложение част от вноската за втора пенсия да се пренасочи към НОИ. Той бе принуден да направи това, след като съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов показа в студиото на “Панорама” писмото, което е изпратено до ЕК на 2.11.2026 г. и е подписано именно от Донев.

Вицепремиерът, който минута преди това отново отрече да е имало такава идея, смутено обясни, че с пенсионните дружества обсъждали всякакви идеи в различни посоки, но накрая се обединили около идеята да бъде създаден инвестиционен фонд, през който парите, с които разполагат, да се инвестират в икономиката.

"Не знам откъде откъде е дошло това листче. Не е от мен", каза той, визирайки текстовете от разпространения от ДБ документ.

Тук се намеси Божидар Божанов и показа писмо от Гълъб Донев до ЕК, в което пише: Правителството предлага временно пренасочване на част от задължителната пенсионна вноска от втория стълб към първия стълб в периода 2027-2029 г.

"Това е писмо от 2 ноември, т.е. всичките твърдения, че това били измислици, фалшиви новини, са били една лъжа", каза Божанов и директно попита Донев дали той е автор на писмото.

"Това са коментари, които са правени в период, когато ние сме комуникирали с ЕК", призна Донев. Но веднага добави, че МС се е отказал от идеята, не защото ДБ публично са я огласили, а защото бил в диалог с пенсионните дружества и с тях имали съвсем друга политика. "Така че това не може да бъде акцент, не може да бъде мотив за това, че така видите ли правителството търси някакъв начин, средства, за да запълни огромната дупка в дефицита, който има в държавните финанси", смята той.

"Значи това не е било фалшива новина и трябва да се извините, ако не на нас, то поне на българските граждани", вметна Божанов.

Донев обаче нямаше възможност да отговори, защото водещият Бойко Василев мина на друга тема.





Предистория

На 3.11.2026 г. от ДБ разкриха, че правителството обмисля вноските по индивидуалните партиди на българите в частните фондове да бъдат намалени от 5% на 2.5%, а другите 2.5% вече да отиват в общия кюп на държавното обществено осигуряване. След като премиерът Румен Радев и депутати от ПБ категорично отрекоха такава идея да е била изобщо обсъждана, от ДБ разпространиха част от писмо до председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, в което се обяснява, че мярката ще подпомогне държавните сметки с 0.8 млрд. евро догодина, с 0.9 млрд. евро през 2028 и с 1 млрд. евро през 2029 г., се посочва в писмото от българските власти.



ПБ обаче продължи упорито да отрича, че такава идея е имало или е била предлагана на ЕК. Председателят на парламентарната комисия по финанси Константин Проданов обясни, че дори да е имало такова писмо, то било част от някаква неофициална кореспонденция на някакъв експерт в МФ. Той бе категоричен, че управляващите не подкрепят тази идея.

При представянето на бюджета за 2027 г. днес премиерът Румен Радев упражни сарказма си по отношение на опозицията: “Един "брилянтен кризисен пиар като за учебник", "невероятен успех". Взеха един хвърчащ лист, една анонимка, едно листче без подпис, без печат, без входящ и изходящ номер. От него произведоха невероятна истерия в публичното пространство. "Обладаха" всички медии и изключително успешно "убиха" трите доклада на Сметната палата, зад които стоят хиляди фактури, платежни, сертификати, договори, протоколи - тяхното наследство. Ето това се казва "блестящ пиар". Учете се, уважаеми колеги, как се прави и как се постига такъв невероятен успех".