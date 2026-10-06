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Всеки втори избира по-рисково инвестиране на втората пенсия

До 30 ноември всеки осигурен във втория стълб може да избере подфонд

Днес, 06:22
Pixabay

Половината от хората, които вече са направили избор, са избрали динамичен подфонд за управление на спестяванията за втора пенсия. Това съобщи председателят на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване Евелина Милтенова пред Нова телевизия. В динамичен подфонд парите се инвестират по-рисково, но и с по-голяма печалба.

До 30 ноември осигурените във втория стълб могат да изберат как да се инвестират парите в индивидуалните им партиди. От следващата година спестяванията в универсалните фондове на родените след 1959 г. се разделят на три подфонда с различен профил на инвестиране. Трите подфонда са:


• Динамичен подфонд - с относително по-висок риск и потенциал за по-висока доходност при дългосрочен инвестиционен хоризонт;

• Балансиран подфонд - със средно равнище на риск и целящ умерена доходност;

• Консервативен подфонд - с относително по-ниска степен на риск и доходност.

Динамичният подфонд е препоръчителен за по-млади хора, които имат по-дълъг хоризонт на осигуряване, така че пазарът да компенсира евентуални колебания. За хората между 50 и предпенсионна възраст се препоръчва балансираният подфонд, а за тези, на които им остават 3 и по-малко години за пенсия, избор няма – те се прехвърлят задължително в консервативен фонд. Ако човек е доволен от възрастовото разпределение, няма нужда да подава заявление до фонда си за избор на подфонд – ще бъде автоматично прехвърлен там при разделянето на фонда.

Най-сложен е изборът на хората около 50-те. Тъй като за да се видят ефектите на динамичния подфонд е необходимо време, хората на 46-49 г. няма да се прехвърлят автоматично в балансиран подфонд, обясниха от пенсионните дружества при влизането на промените в сила.

„Когато си млад, времето работи за теб. Когато си в предпенсионна възраст, е важно всичко, което си внасял, да бъде съхранено”, обяснява Милтенова. Осигурените лица запазват гъвкавостта да променят избрания подфонд. Законодателството позволява това да се случва веднъж на всеки 12 месеца след всеки направен избор. „Не се изискват сериозни финансови знания. Вече обаче забелязваме, че осигурените лица започват все повече да се интересуват къде се намират пенсионните им средства и в кое дружество са”, казва тя.

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втора пенсия, мултифондове

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