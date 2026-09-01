От днес избираме подфонд за втора пенсия

От днес осигурените за втора пенсия за пръв път получават право да изберат с какъв риск да се инвестират спестяванията им в универсалните фондове. Това става възможно с въвеждането на мултифондова система, с която от 1 януари 2027 г. средствата във втория стълб ще се управляват в подфондове с различен инвестиционен профил, съобразен с оставащия период до пенсиониране и съответстващо равнище на инвестиционен риск.

Подфондовете са:



• Динамичен подфонд - с относително по-висок риск и потенциал за по-висока доходност при дългосрочен инвестиционен хоризонт; може да инвестира до 90% от активите си във финансови инструменти с променлив доход;



• Балансиран подфонд - със средно равнище на риск и целящ умерена доходност; може да инвестира до 55% от активите си във финансови инструменти с променлив доход;



• Консервативен подфонд - с относително по-ниска степен на риск и доходност; може да инвестира до 25% от активите си във финансови инструменти с променлив доход.

Срокът за избор на подфонд е 30 ноември 2026 г. Право на избор няма само за хората, на които им остават под три години до навършване на пенсионна възраст – техните спестявания задължително отиват в консервативен подфонд с нисък риск, за да се предпазят от загуба непосредствено преди фазата на изплащане. Пенсионноосигурителните дружества вече изпращат писма с подробности какво трябва да направят клиентите им.



Необходимо ли е да предприемете някакви действия?



Не е необходимо да предприемете допълнителни действия, ако предвиденият в Кодекса за социално осигуряване рисков профил за вашата възрастова група е желаната от вас опция. В този случай, ако до 30 ноември 2026 г. не подадете заявление за вашия избор, автоматично ще бъде приложено разпределение към подфонд според възрастта ви към 1 януари 2027 г.:



• ако не сте навършили 50 години - в динамичен подфонд. Лицата между 45 и 49 г., които не са избрали подфонд, участват в динамичния подфонд за не по-малко от 5 години, освен ако след 31 декември 2027 г. не изберат друг начин на инвестиране на средствата им;



• ако сте навършили 50 години и ви остават повече от три години до възрастта за пенсиониране - в балансиран подфонд;



• ако ви остават три или по-малко години до възрастта за пенсиониране - в консервативен подфонд.



Във всички случаи, през последните три години преди навършване на възрастта за пенсиониране средствата ще бъдат инвестирани в консервативен подфонд.

Как се подават заявленията?



Пенсионните дружества вече публикуваха заявленията за избор на подфонд на сайтовете си, макар че не навсякъде те са лесно откриваеми – на сайта на една от компаниите например заявлението фигурира като "Приложение №19". Подаването им онлайн е възможно само с квалифициран електронен подпис. Другият начин е да се посети офис на компания или осигурителен посредник, където задължително първо клиентът ще бъде анкетиран, за да се прецени правилно подходящият модел на инвестиране на спестяванията му.