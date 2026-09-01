Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

От днес избираме подфонд за втора пенсия

Ако възрастовата ни група отговаря на желания инвестиционен риск, няма нужда да се подава заявление

Днес, 06:20
Pixabay

От днес осигурените за втора пенсия за пръв път получават право да изберат с какъв риск да се инвестират спестяванията им в универсалните фондове. Това става възможно с въвеждането на мултифондова система, с която от 1 януари 2027 г. средствата във втория стълб ще се управляват в подфондове с различен инвестиционен профил, съобразен с оставащия период до пенсиониране и съответстващо равнище на инвестиционен риск.

Подфондовете са:

• Динамичен подфонд - с относително по-висок риск и потенциал за по-висока доходност при дългосрочен инвестиционен хоризонт; може да инвестира до 90% от активите си във финансови инструменти с променлив доход;

• Балансиран подфонд - със средно равнище на риск и целящ умерена доходност; може да инвестира до 55% от активите си във финансови инструменти с променлив доход;

• Консервативен подфонд - с относително по-ниска степен на риск и доходност; може да инвестира до 25% от активите си във финансови инструменти с променлив доход.

Срокът за избор на подфонд е 30 ноември 2026 г. Право на избор няма само за хората, на които им остават под три години до навършване на пенсионна възраст – техните спестявания задължително отиват в консервативен подфонд с нисък риск, за да се предпазят от загуба непосредствено преди фазата на изплащане. Пенсионноосигурителните дружества вече изпращат писма с подробности какво трябва да направят клиентите им.
 

Необходимо ли е да предприемете някакви действия?

Не е необходимо да предприемете допълнителни действия, ако предвиденият в Кодекса за социално осигуряване рисков профил за вашата възрастова група е желаната от вас опция. В този случай, ако до 30 ноември 2026 г. не подадете заявление за вашия избор, автоматично ще бъде приложено разпределение към подфонд според възрастта ви към 1 януари 2027 г.:

• ако не сте навършили 50 години - в динамичен подфонд. Лицата между 45 и 49 г., които не са избрали подфонд, участват в динамичния подфонд за не по-малко от 5 години, освен ако след 31 декември 2027 г. не изберат друг начин на инвестиране на средствата им;

• ако сте навършили 50 години и ви остават повече от три години до възрастта за пенсиониране - в балансиран подфонд;

• ако ви остават три или по-малко години до възрастта за пенсиониране - в консервативен подфонд.

Във всички случаи, през последните три години преди навършване на възрастта за пенсиониране средствата ще бъдат инвестирани в консервативен подфонд.

 

Как се подават заявленията?
 

Пенсионните дружества вече публикуваха заявленията за избор на подфонд на сайтовете си, макар че не навсякъде те са лесно откриваеми – на сайта на една от компаниите например заявлението фигурира като "Приложение №19". Подаването им онлайн е възможно само с квалифициран електронен подпис. Другият начин е да се посети офис на компания или осигурителен посредник, където задължително първо клиентът ще бъде анкетиран, за да се прецени правилно подходящият модел на инвестиране на спестяванията му.

Очаквайте подробности

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

мултифондове

Още новини по темата

След 2 седмици започва изборът на подфонд за втора пенсия
16 Авг. 2026

Край на интригата – втората пенсия излиза в "Държавен вестник"
16 Март 2026

Парламентът прие историческите промени за втората пенсия
05 Март 2026

Целият бранш се обедини зад реформата на втората пенсия
27 Февр. 2026

Два текста спънаха на финала реформата на втората пенсия
26 Февр. 2026

Депутатите се отказаха да дават втората пенсия на пощите
18 Февр. 2026

Забраняват се промоциите за втора пенсия
17 Февр. 2026

Парламентът даде бърза писта на втората пенсия
13 Февр. 2026

Фискалният съвет поиска прогнозен размер на втората пенсия
09 Февр. 2026

Обмисля се персонален код и за втората пенсия
04 Февр. 2026

Пет проблема пред втората пенсия
29 Яну. 2026

Поне 11 844 евро ще трябват за пожизнена втора пенсия
27 Яну. 2026

Кабинетът прати на НС реформата във втората пенсия
21 Яну. 2026

Парите за втора и трета пенсия постигнаха впечатляваща доходност
20 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

Каква оценка бихте поставили за първите 100 дни на правителството?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ