Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фискалният съвет поиска прогнозен размер на втората пенсия

Има опасност хората да не се ориентират в новите мултифондове, предупреждават експертите

09 Февр. 2026
Все още не е никак сигурно, че големите промени във втората пенсия ще успеят да хванат последния влак в парламента.
Pixabay
Все още не е никак сигурно, че големите промени във втората пенсия ще успеят да хванат последния влак в парламента.

При наличие на ограничена инвестиционна култура, при някои хора може да се стигне до по-ниски реални пенсии в резултат на погрешен избор на инвестиционен профил, а това на свой ред да доведе до обществено недоволство и напрежение. Това предупреждава Фискалният съвет в становище по промените в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвеждат различни по риск подфондове за инвестиране на спестяванията във втория стълб. Важната реформа преодоля първо четене в социалната комисия миналата седмица и предстои да се види ще има ли време да мине окончателно през пленарна зала.

Сред критиките си Фискалният съвет поставя и въпроса за адекватността на втория стълб, който според него е недостатъчно разгърнат. При 5% осигурителна вноска, както и предвид непълните или прекъснати трудови биографии на значителна част от осигурените, натрупванията по индивидуалните партиди обективно са ограничени. Това създава необходимост от по-ясно поставяне на темата за адекватността като водещ приоритет на реформата, посочват от съвета.

В становището се посочва още, че предложенията за въвеждане на мултифондовете не са подкрепени от достатъчно подробен анализ какъв би бил приблизителният размер на втората пенсия при различни доходни и осигурителни профили. Оттам виждат и опасност от вдигане на таксите, въпреки че те всъщност трябва да намалеят наполовина в следващите години. Сложността на мултифондовите решения предполага възможност за въвеждане на допълнителни такси – за управление на отделни подфондове, за прехвърляния между тях или за други свързани услуги, предупреждават от съвета.

Сред другите отбелязани въпроси са индексацията на пожизнените пенсии по предвидими правила, които да не допуснат те да се обезценят спрямо инфлацията и необходимостта от по-интензивен надзор и по-строга отчетност.

Фискалният съвет би искал да види и по-широко участие в третия стълб, където човек може да се осигурява доброволно сам или от работодател. Оттам препоръчват да се помисли за стимули и интеграция с политиките за дългосрочни спестявания. Другата препоръка е фокусът на обсъжданията да бъде насочен към реалната адекватност на бъдещите пенсии във втория и третия стълб, а не преимуществено към формалната регулация на дейността на пенсионноосигурителните дружества.

Какви положителни страни виждат в реформата от съвета?

-  подобрение на индивидуалния избор и риск-мениджмънт, което ще позволи на осигурените лица да избират инвестиционна стратегия според профила и възрастта си;

-  стремеж към по-добро информирано решение на осигурените за управление на собствените средства;

-  обвързване на изплащането с определени прагове на средства, което повишава предвидимостта за осигурените лица;

-  намерението за по-детайлна регламентация на фазата за изплащане на пенсиите от УПФ, както и по-ясното дефиниране на правата на осигурените лица;

-  засилването на сигурността и предвидимостта за бъдещите пенсионери, чрез създаването на балансирани и финансово устойчиви варианти за изплащане;

-  стремежа към повишаване на прозрачността и в засилването и укрепването на надзора върху тях.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

втора пенсия, мултифондове

Още новини по темата

Обмисля се персонален код и за втората пенсия
04 Февр. 2026

Пет проблема пред втората пенсия
29 Яну. 2026

Поне 11 844 евро ще трябват за пожизнена втора пенсия
27 Яну. 2026

Кабинетът прати на НС реформата във втората пенсия
21 Яну. 2026

Парите за втора и трета пенсия постигнаха впечатляваща доходност
20 Яну. 2026

Таксите за втората пенсия разделиха тристранката
19 Яну. 2026

Запетая създаде казус с втората пенсия
08 Яну. 2026

Втората пенсия ще се изчислява по нови правила
21 Дек. 2025

От 2027 г. парите за втора пенсия ще се увеличават по-бързо
18 Дек. 2025

6 фонда за втора пенсия постигнаха над 8% доходност
01 Дек. 2025

5 млрд. лв. са разпределени по личните партиди за втора пенсия за 3 г.
17 Ноем. 2025

Експерти предлагат базова държавна пенсия
28 Окт. 2025

Фондовете за втора пенсия обявиха над 6% доходност
02 Авг. 2025

Наполовина ще паднат таксите за втората пенсия
26 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Зарков се изправя срещу инстинкта за власт на БСП
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?