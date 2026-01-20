Парите за втора и трета пенсия постигнаха впечатляваща доходност

За последните три години – 2023, 2024 и 2025 г., спестяванията в частните пенсионни фондове са донесли над 2,8 млрд. евро (над 5,5 млрд. лв.) доходност от инвестирането на средствата. Това съобщава Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Това е доходността на парите за втора и трета пенсия.

Общо в пенсионните фондове във втория и третия стълб към края на 2025 г. има близо 16 млрд. евро (над 31,2 млрд. лева), по предварителни данни на пенсионноосигурителните дружества. Как се движи доходността на универсалните фондове за последните три години?

– за 2025 г. – 6,26%;

– за 2024 г. – 5,22%;

– за 2023 г. – 8,15%.

При доброволните фондове доходността е още по-висока:

– за 2025 – 8,07%;

– за 2024 г. – 6,41%;

– за 2023 г. – 7,87%.

Вчера правителството задвижи промени в Кодекса за социално осигуряване, с които да се позволи на осигурените да избират как да се инвестират парите им в частните фондове. За целта към всеки фонд ще се създадат три подфонда - консервативен с нисък риск, балансиран и динамичен с висок риск, но и с по-висока доходност. Паралелно ще започне и намаление на таксите, които сега събират дружествата. Това намаление обаче беше критикувано като крайно недостатъчно вчера в тристранката. Синдикатите се обявиха и срещу прибързаното приемане на такива сериозни промени с много дълъг хоризонт на въздействие.