Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Парите за втора и трета пенсия постигнаха впечатляваща доходност

За три години резултатът от инвестирането е над 2,8 млрд. евро

Днес, 16:21
Доходността на частните фондове надхвърли 6% през 2025 г.
Pexels
Доходността на частните фондове надхвърли 6% през 2025 г.

За последните три години – 2023, 2024 и 2025 г., спестяванията в частните пенсионни фондове са донесли над 2,8 млрд. евро (над 5,5 млрд. лв.) доходност от инвестирането на средствата. Това съобщава Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Това е доходността на парите за втора и трета пенсия.

Общо в пенсионните фондове във втория и третия стълб към края на 2025 г. има близо 16 млрд. евро (над 31,2 млрд. лева), по предварителни данни на пенсионноосигурителните дружества. Как се движи доходността на универсалните фондове за последните три години?

– за 2025 г. – 6,26%;

– за 2024 г. – 5,22%;

– за 2023 г. – 8,15%.

При доброволните фондове доходността е още по-висока:

– за 2025 – 8,07%;

– за 2024 г. – 6,41%;

– за 2023 г. – 7,87%.

Вчера правителството задвижи промени в Кодекса за социално осигуряване, с които да се позволи на осигурените да избират как да се инвестират парите им в частните фондове. За целта към всеки фонд ще се създадат три подфонда - консервативен с нисък риск, балансиран и динамичен с висок риск, но и с по-висока доходност. Паралелно ще започне и намаление на таксите, които сега събират дружествата. Това намаление обаче беше критикувано като крайно недостатъчно вчера в тристранката. Синдикатите се обявиха и срещу прибързаното приемане на такива сериозни промени с много дълъг хоризонт на въздействие.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

втора пенсия, мултифондове

Още новини по темата

Таксите за втората пенсия разделиха тристранката
19 Яну. 2026

Запетая създаде казус с втората пенсия
08 Яну. 2026

Втората пенсия ще се изчислява по нови правила
21 Дек. 2025

От 2027 г. парите за втора пенсия ще се увеличават по-бързо
18 Дек. 2025

6 фонда за втора пенсия постигнаха над 8% доходност
01 Дек. 2025

5 млрд. лв. са разпределени по личните партиди за втора пенсия за 3 г.
17 Ноем. 2025

Експерти предлагат базова държавна пенсия
28 Окт. 2025

Фондовете за втора пенсия обявиха над 6% доходност
02 Авг. 2025

Наполовина ще паднат таксите за втората пенсия
26 Юни 2025

Работещите са спестили 7736 лв. за втора пенсия
08 Юни 2025

От САЩ до Русия, с малко "Тесла" – къде са парите ни за втора пенсия
14 Апр. 2025

Партидите за втора пенсия автоматично ще преминат в евро
03 Апр. 2025

И мъже вече получават втора пенсия
20 Февр. 2025

Фондовете за втора пенсия обявиха над 6% доходност
25 Яну. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?