Обмисля се персонален код и за втората пенсия

Голямо мнозинство се очертава в Народното събрание за задвижване на реформата във втората пенсия, с която спестяванията на родените след 1959 г. ще получат шанс за по-висока доходност. Законопроектът с новите текстове в Кодекса за социално осигуряване мина на първо четене в парламентарната социална комисия с 13 гласа „за“, четири – „против“, без „въздържал се“.

Против бяха "Възраждане", които отдавна искат национализация на парите в универсалните фондове, а сега изтъкват, че този парламент вече няма легитимност да приема такива важни промени. Открито срещу законопроекта се обявиха и от БСП, които смятат, че законопроектът е внесен в „12 без 5“ и не следва да бъде подкрепен от този парламент, а да се разгледа задълбочено от следващото Народно събрание. На този етап обаче има нагласа промените да се забързат за приемане сега, а не да чакат следващия парламент. Председателят на комисията Деница Сачева каза, че е обсъждала с колеги дали законопроектът да бъде подложен на обсъждане в комисията. По думите ѝ, надделяло е това, че не трябва да се губи повече време. Тя подчерта, че законопроектът не се предлага от „политически лица в оставка“, а от „експерти, които работят дълги години по тези теми“.

С промените се въвеждат мултифондове с различен риск на инвестиране на парите, като всеки ще може да избере как да се влагат те. За хората до 50 г. най-подходящи ще са по-рисковите инвестиции, а за хората с до 3 г. до пенсия ще са консервативните подфондове. Хората между тези две възрастови граници ще се насочват към балансиран фонд. Целта на това възрастово разпределение е да се предвиди достатъчно защита на спестяванията от евентуални сривове на пазара, но единствено хората с 3 и по-малко години до пенсия няма да имат избор в кой подфонд да преместят парите си. Наред с това започва и намаляване на таксите, които дружествата събират.

От Комисията по финансов надзор смятат, че новата система ще позволи доста по-висок коефициент на заместване на дохода с втората пенсия – до 21,4% при 12,5% сега. Това означава, че при 3595 евро заплата, допълнителната пенсия ще бъде 763,5 евро. Разработихме над 250 сценария и 500 хиляди симулации, за да предложим най-доброто с най-добри международни практики, каза Диана Йорданова, зам.-председател на Комисията за финансов надзор. Според тези симулации, направени при консервативни изчисления, най-ниската доходност, която би могла да се реализира, стига до 6% годишно. В момента дружествата постигат и до 9-10% доходност. А при по-рисково инвестиране доходността може да скочи в пъти, посочи Йорданова.

В рамките на заседанието стана ясно, че Министерството на финансите разработва портал за финансова грамотност. Обсъжда се и възможност с персонален идентификационен код всеки осигурен да може да проверява каква ще е втората му пенсия, както може да следи и данъците си в НАП и осигуровките си в НОИ, съобщава "Инвестор".

Това е дългочакана реформа, каза Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ. Предложението дава естествен етап от развитието на пенсионната система, то се прилага и в други държави, посочи тя. Предвидени са три етапа при различната възраст на осигурените лица, добави депутатът. Според Белобрадова регулаторите ще трябва да покажат сериозен контрол по прилагането на промяната. Депутатите на Пеевски пък направиха заявка между първо и второ четене да предложат допълнителни текстове за контрол и мониторинг на подбора на инвестициите.

Интрига на заседанието създаде отсъствието на социалния министър в оставка, който критикува законопроекта. Депутати питаха представителите на правителството дали това означава, че социалното министерство не подкрепя промените. От Министерството на финансите и Комисията за финансов надзор (КФН) увериха, че законопроектът е съгласуван със социалния министър. Това не са социални плащания, а капиталови плащания, свързани с капиталови инвестиции и затова МФ е водещо министерство и е вносител в МС, каза заместник-министър Кирил Ананиев.