От 2027 г. парите за втора пенсия ще се увеличават по-бързо

Pixabay В последните работни дни на годината МФ публикува проекта на най-сериозния ремонт на Кодекса за социално осигуряване от доста години насам.

В последните дни на това правителство министерството на финансите публикува проект на една от най-големите реформи в пенсионната система на последните години - въвеждането на мултифондова система в частните пенсионни фондове, които управляват спестяванията за втора и трета пенсия. Проектът се чака от месеци и се ползва с широка експертна и политическа подкрепа.

Промените за пръв път ще позволят на осигурените във втория стълб и третия стълб да избират колко рисково да се управляват спестяванията им в частните фондове с цел постигане на по-висока доходност. Друга съществена част от проектозакона засяга таксите, които пенсионните дружества събират и които през годините са извор и на недоволство, и на политически атаки срещу частните пенсионни дружества.

Намерението на авторите на законопроекта е реформата да влезе в сила от 2027 г., като дотогава всеки осигурен в универсален фонд трябва да заяви желанието си за степента на риска на инвестициите, а дружествата трябва да създадат съответните подфондове. Политическата криза обаче може да осуети тези планове и да забави чакания проект.

Как ще избираме риска на инвестициите

Всяко дружество, управляващо универсален пенсионен фонд, ще създаде в него подфондове с различен инвестиционен профил – динамичен, балансиран и консервативен. Тези подфондове ще имат различни права за инвестиране във финансови инструменти с променлив доход. Най-висок риск ще може да поема динамичният подфонд, където относителният дял на инвестициите в инструменти с променлив доход ще бъде до 90%. За балансирания максимумът на тези инвестиции ще бъде до 55%, а за консервативния подфонд - до 25 на сто. Очакването е, че по-рисковото инвестиране ще носи и по-висока доходност.

Всеки осигурен ще има свободата да избере в какъв подфонд да прехвърли средствата си, като това ще може да се направи между 1 август и 30 ноември 2026 г. Единствено хората, на които им остават 3 или по-малко години до навършване на общата възраст за пенсиониране (чл. 68, ал. 1 от КСО) към 1 януари 2027 г., няма да имат избор и ще се насочват директно към консервативния подфонд. Целта е да бъдат предпазени от загуби непосредствено преди пенсиониране, за които няма да има време да бъдат възстановени.

Ако човек не посочи изрично подфонд, разпределението ще става автоматично според възрастта. Мотивът тук е, че за постигане на оптимална доходност средствата трябва да бъдат инвестирани за най-дълъг период в динамичен подфонд, за по-кратък - в балансиран подфонд и най-кратък - в консервативен.

Служебното разпределение ще прехвърля всички под 50-годишна възраст в динамичен подфонд. Хората, навършили 50 г. и имащи повече от 3 г. до възрастта за пенсия, ще бъдат разпределяни в балансирания подфонд, а в консервативния, както стана дума, задължително ще се прехвърлят партидите на хората с 3 и по-малко години до пенсия.

Как ще намаляват таксите върху спестяванията ни

Сега дружествата събират 3,75% удръжка от всяка внесена осигуровка и до 0,75 на сто годишно инвестиционна такса, която се удържа независимо от постигнатия резултат. Със законопроекта се предлага нов тип инвестиционна такса и плавно намаляване на удръжките и таксите в рамките на 10-годишен период след 2026 г. Така удръжката върху всяка осигуровка ще се намали на 3,59 на сто от 2027 г. и ще продължи да намалява, докато достигне 2,10 на сто от 2036 г.

Инвестиционната такса се разделя на два компонента - процент от управляваните активи и от постигнатия инвестиционен резултат. Първият компонент ще е върху стойността на нетните активи и също ще намалява плавно в рамките на 10 г., докато процентът върху постигнатата доходност обратно - ще се увеличава. Така през 2027 г. таксата за балансиран подфонд в универсален фонд ще е до 0,65 на сто годишно от нетните активи и до 1 на сто годишно от дохода, реализиран от инвестирането на средствата. През 2036 г. ще е до 0,38 на сто годишно от нетните активи и до 3,25 на сто годишно от дохода, реализиран от инвестирането на средствата. При динамичните подфондове таксата върху доходността ще е по-висока, а в консервативните няма да я има.