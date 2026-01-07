Медия без
Запетая създаде казус с втората пенсия

Съдия отказа да приложи текст от социалния кодекс и сезира Конституционния съд

Днес, 05:45
Pixabay
Любопитният казус вероятно засяга много малко случаи, тъй като се отнася до стар текст в Кодекса за социално осигуряване.

Замяната на тире със запетая в текст от Кодекса за социално осигуряване породи юридически казус с наследяването на втората пенсия. Заради неяснотата съдия отказа да приложи Кодекса и сезира Конституционния съд да го обяви за противоконституционен, съобщава правният сайт "Лекс".

Съдия Васил Петров от Софийския районен съд е взел решението по иск на първа братовчедка на починал, който се е осигурявал за втора пенсия и няма други наследници. Човекът е починал през 2019 г. и затова по делото се прилага старата разпоредба на чл. 170, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, действала от 2003 до 2020 г. Тя гласи, че "При смърт на осигуреното лице на наследниците, преживелия съпруг, низходящите или възходящите, се изплащат еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната му партида, като се спазват редът на наследяване и размерът на наследствените дялове, съгласно Закона за наследството“

Преди 2003 г. текстът е бил по-ясен, като вместо първата запетая е имало тире - "При смърт на осигуреното лице на наследниците – преживелия съпруг (съпруга), низходящите и възходящите по права линия, се изплаща еднократно или разсрочено натрупаната сума по индивидуалната му партида". След 2020 г. тирето е върнато, а от 2021 г. алинеята е променена по-сериозно и сега препраща към Закона за наследството.

"Запетаята сочи на изброяване на равностойни или равноценни елементи в изречението и по този начин води до безсмисления резултат да има наследници, т. е. лица, които наследяват, както и други лица, които наследяват – преживелия съпруг, низходящите или възходящите, които наследяват наред с първите. А за първите няма указание кои могат да бъдат", пише съдия Петров.

Затова той настоява КС да обяви чл. 170, ал. 1 от КСО (в редакцията от 2003 г. до 2020 г.) за противоконституционен, като подчертава, че така нито ще възникне празнота, нито ще се наруши правната стабилност, тъй като вместо нея ще се приложи общата уредба в Закона за наследството.

Кодексът вече има нов текст вместо оспорвания, но оспорваният продължава да се прилага по дела като това, което провокира сезирането на КС.

