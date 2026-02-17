Забраняват се промоциите за втора пенсия

"Български пощи" поема записването на клиенти в универсалните фондове, като занапред заявления за избор и промяна на фонд и подфонд ще се подават единствено в пощенските станции или на нов портал, поддържан отново от държавното дружество. Само до края на 2027 г. ще е възможно това да става и с квалифициран електронен подпис на сайта на съответното пенсионноосигурително дружество. Заедно с това се отнема възможността прехвърлянето в различни фондове да се обвързва с програми за лоялни клиенти и каквито и да е други бонуси, отстъпки и привилегии. Това предлагат депутати от ГЕРБ-СДС с текстове, внесени между първо и второ четене на голямата реформа по въвеждането на мултифондове във втория и третия стълб.

Прехвърлянето на тази ключова дейност към пощите цели няколко неща, но основно да предотврати въздействието върху избора на осигурения от страна на банки, осигурителни посредници, работодатели, синдикати, става ясно от мотивите към предложенията. Сега около 100 000 души годишно започват първа работа и съответно трябва да изберат фонд за втора пенсия, а още около 300 000 души се прехвърлят от един фонд в друг. Мнозинството от влизащите в системата - 88,89% през 2024 г., не правят избора сами, а биват разпределени служебно. От другите 300 000 души пък голямата част са повлияни от различни екстри, които биха получили при прехвърляне в нов фонд. Така през годините се стигна до разместване в пазарните дялове на дружествата, всяка година има устойчив ръст на прехвърлянията, а от честата смяна осигуреният губи доходност.

Другата голяма цел на промените е да се превърне изборът в осъзнато решение на осигурения, а не да е въпрос на служебно разпределение или плод на активна дейност на служителите по продажби и осигурителните посредници, посочват народните представители.

Сега Кодексът за социално осигуряване позволява на пенсионноосигурителните дружества да организират и да участват в програми за лоялни клиенти съвместно с търговски вериги, финансови институции, оператори на комунални услуги и други лица. Поради това много често осигурените лица вземат решението за прехвърляне на средствата си от един фонд в друг въз основа на бонуси, промоции и др., отбелязват депутатите в мотивите си. Затова сега ясно се забранява при избор или промяна на фонд да се предлагат специални привилегии, подаръци, услуги, отстъпки от цени, намаление на лихви по кредити и други облаги на осигуреното лице.

Изборът на фонд и подфонд за втора пенсия ще е поредната услуга, която се предоставя от системата на "Български пощи". В пощенските станции се плащат комунални услуги, пенсионерите получават пенсиите си и т.н. Деница Сачева и колегите й смятат, че държавното дружество има достатъчен административен капацитет да поеме и тази изключително специализирана дейност. Сега служителите ще трябва да се обучат в пенсионно осигуряване и да положат изпит пред Комисията за финансов надзор.

Когато се прави избор на подфонд от новата мултифондова система с различен риск на инвестиране, "Български пощи", съответно пенсионното дружество ще трябва да определят рисков профил на лицето и да му предоставят писмен информационен материал, съдържащ описание на характеристиките, инвестиционния профил, продуктите, услугите и резултатите от дейността на съответния фонд/подфонд.

При избор на фонд пък човек ще попълва въпросник, след което служителят от "Български пощи", съответно пенсионното дружество ще трябва да прецени степента на допустимия инвестиционен риск, да го запознае с тази преценка и да го консултира в избора.

Тази услуга ще се заплаща от пенсионноосигурителните дружества на "Български пощи", като в това депутатите виждат и полза за държавното дружество, което не е в цветущо финансово състояние. Пенсионните дружества няма да имат право да упълномощават за приемането на заявления и сключването на договорите други лица, освен "Български пощи" и неговите служители, пише изрично в промените.