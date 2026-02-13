Медия без
Парламентът даде бърза писта на втората пенсия

Още другата седмица ключовият законопроект за мултифондовете може да е факт

13 Февр. 2026Обновена
Полупразна зала приема едни от най-важните законопроекти на този парламент - въвеждането на мултифондова система във втория и третия стълб.
Още следващата седмица ключовият законопроект за мултифондовете може да е факт. Днес промените, които ще увеличат втората пенсия за родените след 1959 г. благодарение на нови възможности на инвестиране, минаха на първо четене. Срокът за предложения между първо и второ четене бе съкратен на три дни, въпреки че имаше и обратно предложение – да се удължи на 28 дни, което правеше почти невъзможно приемането му.

Промените в Кодекса за социално осигуряване се очакват от години. Те ще регламентират разделянето на всеки универсален фонд на три подфонда с различна доходност – динамичен, балансиран и консервативен. Всеки ще може да избере към кой фонд да насочи спестяванията си с изключение на хората, на които им остават по-малко от 3 години до пенсия. За тях прехвърлянето в консервативен фонд ще бъде задължително, за да се предпазят парите им от моментните колебания на пазара. Заедно с това законопроектът прави големи промени в определянето на пенсионен продукт при пенсиониране, задълженията на пенсионноосигурителните дружества, таксите и други.

Дебатът се проведе в полупразна зала и беше доминиран от "Възраждане", които използваха възможността за малко предизборна реклама с популярната теза, че парите от втория стълб трябва да бъдат национализирани. В крайна сметка законопроектът бе приет с широка подкрепа – "за" бяха ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, ДПС-Новото време, АПС. Против бяха "Възраждане", БСП и "Величие", а МЕЧ и ИТН се въздържаха.

 

Какво трябва да знаете за новите мултифондове?

— Преди сключване на осигурителен договор за участие в универсален пенсионен фонд пенсионноосигурителното дружество е длъжно въз основа на получени от лицето данни чрез попълване на въпросник да прецени степента на допустимия за него инвестиционен риск, да го запознае с резултатите от тази преценка и да го консултира при избора на подфонд с подходящ инвестиционен профил.

— Подфондовете трябва да се създадат до края на 2026 г.

— Осигурените трябва да изберат подфонд в срок от 1 септември до 30 ноември 2026 г. след получаване на консултация от пенсионноосигурителното дружество, като подадат писмено заявление.

— Лицата, които не са избрали сами подфонд, ще бъдат служебно разпределени до 15 декември 2026 г. според възрастта си към 1 януари 2027 г. Хората до 50 г. ще попаднат в динамичен фонд. Тези на възраст от 50 г. до 3 г. преди пенсия – в балансиран, а хората с по-малко от 3 г. до пенсия – в консервативен.

— От Комисията по финансов надзор смятат, че новата система ще позволи доста по-висок коефициент на заместване на дохода с втората пенсия – до 21,4% при 12,5% сега. Това означава, че при 3595 евро заплата, допълнителната пенсия ще бъде 763,5 евро. 

 

Какво се променя при плащанията

— Минималният размер на пожизнената пенсия не може да бъде под 10 на сто от минималната заплата за страната.

— Когато средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице са недостатъчни за отпускането на допълнителна пожизнена пенсия, но надвишават трикратния размер на минималната заплата, осигуреното лице ги получава разсрочено.

— Когато размерът на средствата е по-малък от трикратния размер на минималната заплата, осигуреното лице ги получава еднократно.

— Месечният размер на разсроченото плащане към датата на определянето му не може да бъде по-голям от 50 на сто от минималната работна заплата към същата дата и по-малък от 20 на сто от нейния размер.

