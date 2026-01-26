Медия без
Поне 11 844 евро ще трябват за пожизнена втора пенсия

С мултифондовете втората пенсия ще замества 21,4% от заплатата при 12,5% сега

Днес, 06:05
От дружествата обясняват, че ще консултират индивидуално всеки клиент, който избира подфонд.
Жените ще трябва да имат минимум 12 777 евро, а мъжете – 11 844 евро, ако искат да получават пожизнена втора пенсия от универсалните фондове. Това произтича от новите правила, които финансовото министерство и пенсионноосигурителните дружества предлагат за плащанията от втория стълб заедно с въвеждането на мултифондова система. Промените са предвидени в Кодекса за социално осигуряване и редактират първоначалните предложения, става ясно от справката с приетите бележки по законопроекта. Очаква се последният вариант на промените да влезе в Народното събрание.

Освен големите промени, които за пръв път ще позволят различно по риск инвестиране на спестяванията ни, законопроектът променя и условията за избор на пенсионен продукт. Този избор зависи от натрупаните спестявания, като малките суми се дават еднократно, при достатъчно натрупвания – което засега е рядкост – човек може да получава пожизнена пенсия, както е в първия стълб, а хората между тези две хипотези, които са най-голямата група, получават парите си като разсрочено плащане, т.е. месечни суми като при пенсиите, но изплащани само за определен период. 

Досега условията се равняваха по минималната пенсия, а занапред се обвързват с минималната заплата. В първоначалния вариант имаше една допълнителна възможност за реален избор – ако спестяванията стигат за пожизнено плащане между 10 и 20% от минималната заплата, т.е. между 60,20 и 124,04 евро месечно, то вместо пожизнена пенсия да може се избере разсрочено плащане, т.е. парите да се вземат по-бързо. Този текст обаче отпада от окончателния вариант на законопроекта, а аргументите за това са доста любопитни.

Подобно предложение дава възможност за повече свобода на осигурените лица да изберат вида на пенсионното плащане, но противоречи на замисъла на пенсионната реформа за допълваща пенсия от универсалните фондове през целия живот, отбелязват от Асоциацията на пенсионноосигурителните дружества. Пожизнената пенсия е в интерес на осигурените лица, но този интерес невинаги може да бъде осъзнат в достатъчна степен, коментират те.

Статистиката ясно показва, че хората, които излизат в пенсия в момента, предпочитат максимално бързо да вземат парите си. Затова дружествата прогнозират, че ако се даде възможност за избор между пожизнена пенсия и разсрочено плащане, то всички ще изберат разсроченото плащане. Това на свой ред ще направи пожизнената пенсия още по-голяма рядкост, отколкото е сега. На практика тя ще остане само за лицата, които имат достатъчно спестявания, за да получават най-малко 20% от минималната заплата месечно (124,04 евро).

За да се получава такава пенсия, жените трябва да имат минимум 25 555 евро в партидите си, а мъжете – 23 688 евро, посочват дружествата. Много малко хора обаче имат такива спестявания – средната сума в активните партиди към септември е 8461,79 лв. (4327 евро). Затова от асоциацията настояват тази възможност да отпадне и пожизнена пенсия да се полага, ако човек има достатъчно, за да получава поне 10% от минималната заплата. По прогнозите на дружествата това ще свали наполовина необходимите средства в партидата, т.е. за жените сумата ще е поне 12 777 евро, а за мъжете - 11 844 евро. МФ приема доводите и в последния вариант вероятно допълнителният избор ще отпадне.

 

Какви са другите пенсионни продукти

Ако спестяванията са до трикратния размер на минималната заплата (1860,60 евро), парите ще се плащат еднократно. Разсрочено плащане ще е възможно, когато сумата в партидата е между 1860,60 евро и вече споменатите прагове за пожизнена пенсия.

 

Как мултифондовете ще променят пенсиите

Коефициентът на заместване (размер на пенсията спрямо последната работна заплата) при новия модел, се очаква да достигне 21,4% при 12,5% сега, сочат изчисленията на Комисията за финансов надзор. Това означава, че при например 3595 евро заплата, допълнителната пенсия ще бъде 763,5 евро. Изчисленията са за 45-годишен инвестиционен хоризонт с исторически данни за доходността на пенсионните фондове и заложен ръст на работната заплата от 3% годишно до 50 г. възраст, ежегодно увеличение от 2,5% до 65 г., и начална работна заплата от 2000 лв. (1022,58 евро) – средна работна заплата за 2023 г. по данни на НСИ.

 

Как ще правим избор на подфонд

Друга промяна, направена в резултат на общественото обсъждане, засяга избора на подфонд за инвестиране на средствата. Първоначално беше предвидено всички осигурени да изберат колко рисково да се инвестират спестяванията им в периода от 1 август до 30 ноември 2026 г. Пенсионните дружества обаче смятат, че този срок започва да тече твърде скоро, още повече че КФН трябва да подготви наредбите до 31 юли, а подфондовете да се създадат до 31 декември.

Затова МФ се съгласява с дружествата срокът за избор от хората да се измести от 1 септември до 30 ноември. Подфондът ще може да се сменя веднъж годишно, като ограничение има само за хората, на които им остават 3 или по-малко години до пенсия към 1 януари 2027 г. – за да се предпазят от сривове на пазара, техните пари ще се прехвърлят задължително в консервативен подфонд. По-младите ще могат да избират и динамичен (висок риск, висока доходност) и балансиран. Всичко това обаче изхожда от презумпцията, че законът ще успее да мине през нестабилния парламент, а той в последните дни изобщо не успява да работи.

 

Какво става, ако не изберем подфонд

Ако човек не избере сам подфонд, ще бъде разпределен служебно според възрастта:

– хората до 50 г. в динамичен;

– хората между 50 и 3 г. до пенсия в балансиран;

– хората с 3 и по-малко години до пенсия в консервативен.

Ще има възможност и да поиска след първоначалния избор автоматично да бъде прехвърлян в друг подфонд при навършването на съответната възраст.

