Средната пенсия от втория стълб е 237,87 лв.

Разсроченото плащане е двойно по-високо, но се взема по-кратко

Днес, 20:27
44 090 души получават плащания, като от тях само 8821 пенсионери са имали достатъчно големи спестявания, за да получават пожизнена пенсия. 35 269 души са с разсрочени плащания.
Средният размер на изплатените от втория стълб пенсии през 2025 г. е 237,87 лв., а средният размер на разсроченото плащане – 522,92 лева. Това показват данни на Комисията за финансов надзор, оповестени днес. Повечето хора получават разсрочено плащане, тъй като спестяванията им не стигат за пенсия. Пенсията пък е пожизнена, затова и размерът й е по-нисък. При разсрочените плащания човек може сам да определи как да се изплатят парите му в определени граници, като стремежът обикновено е сумата да се вземе максимално бързо. 44 090 души получават плащания от универсалните фондове, като от тях само 8821 пенсионери са имали достатъчно големи спестявания, за да получават пожизнена пенсия. 35 269 души са с разсрочени плащания.

Доброволните пенсионни фондове, където човек се осигурява сам или от работодателя си за трета пенсия, се оказаха с най-висок ръст на постъпленията от осигурителни вноски.  Брутните постъпления от осигурителни вноски в пенсионните фондове през 2025 г. нарастват с 13,46 на сто на годишна база до общо 3,354 млрд. лева, сочат предварителните данни на комисията. Постъпленията от осигурителни вноски в универсалните пенсионни фондове регистрират ръст от 13,43 на сто, а в професионалните пенсионни фондове 10,60 на сто. Ръстът при доброволните пенсионни фондове е 18,44 на сто, въпреки че те нямат задължителен характер. При тях обаче доходността е най-висока, тъй като имат право на по-рисково инвестиране на парите. По-висок риск на инвестициите ще стане възможен и след въвеждането на мултифондовата система, при която всеки фонд ще се раздели на три подфонда според риска – консервативен, балансиран и динамичен

Пенсионноосигурителните дружества вече управляват 31,174 млрд. лв., като 393,2 млн. лв. са отделени във фондовете за извършване на плащания. Размерът на нетните активи под управление на пенсионноосигурителните дружества нараства през годината с 4,45 млрд. лв. или с 16,65 на сто.

С най-голям относителен дял в нетните активи на всички фондове са нетните активи на универсалните пенсионни фондове – 86,86 на сто, следвани от професионалните пенсионни фондове – 6,40 на сто и доброволните пенсионни фондове – 5,42 на сто. 

Към края на 2025 г. в пенсионни фондове се осигуряват 5 126 236 души. 

