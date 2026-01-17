Таксите за втората пенсия разделиха тристранката

Смятаният за консенсусен проект за въвеждане на по-рисково инвестиране на парите за втора и трета пенсия се сблъска с доста критики при първото си публично обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество днес. Високите такси върху вноските, рискът от обезценяване на спестяванията и избраният момент - преди разпускане на Народното събрание, бяха основните точки на недоволство. Работодателите подкрепиха проекта на финансовото министерство, но КТ "Подкрепа" не го одобри, а социалният министър Борислав Гуцанов на практика застана срещу колегите си в правителството и изрази съмнения дали законопроектът е добре премислен. КНСБ дадоха подкрепа, но с други любопитни критики.

"Дали наистина са взети всички елементи под внимание, да не се окаже, че отново се допуска нещо, което не е добре изчислено", коментира Гуцанов, цитиран от БТА. Министърът в оставка прегърна популярната теза, че две пенсии у нас са по-малко от една, като я обяви за факт. Това твърдение често може да се чуе от политиците и експертите, които искат закриване на втория стълб и прехвърляне на милиардите, натрупани в тях, към държавната система. Тя обаче е солидарна и личните спестявания на хората ще потънат в общия кюп, докато във фондовете всеки има лична партида. Две пенсии може да се окажат по-малко от една за първите пенсионери на реформата, които имат едва половин цикъл на осигуряване - около 20 г. Това се дължи на намаляването на основната пенсия заради отчисленията за втората, което на свой ред търпи много критики като крайно некоректно.

Доста по-съдържателни бяха критиките по отношение на таксите – друга болна тема по отношение на частните пенсионни дружества. Те събират удръжка от всяка внесена осигуровка и инвестиционна такса, която е процент от управляваните активи. Със законопроекта таксите плавно ще се намалят, а инвестиционната такса ще има и компонент, който ще зависи от постигнатия резултат. Това обаче се коментира в тристранката като недостатъчно. "Предложената промяна относно размера на таксите и удръжките не е достатъчно аргументирана", смята Гуцанов. Той изтъкна, че автоматична удръжка от всяка вноска няма в другите мултифондови системи в ЕС. По данни на КФН приходите на дружествата от такси и удръжки надхвърлят 219 млн. лв. за деветте месеца на 2025 г..

КТ "Подкрепа" направо предлагат удръжката от всяка вноска да се премахне, тъй като срещу тази такса дружествата не предоставят никаква услуга – събирането се администрира от НАП. "Ако се следва стандартната логика, би трябвало тези средства от удръжките да постъпват в този, който осъществява услугата – НАП. В много от сравняваните държави от Централна и Източна Европа със сходни пенсионни системи, подобна такса изобщо не съществува или е премахната в последните години, какъвто е примерът с Румъния и Хърватия", посочват от синдиката в становището си. Според тях липсва и информация как точно е определен двукомпонентният размер на таксите за десетгодишен период и защо точно в този размер. На заседанието президентът на "Подкрепа" Димитър Манолов коментира, че не е сега моментът да се обсъждат такива важни закони с хоризонт 25 г.

И двата синдиката коментираха факта, че десетилетия след началото на реформата универсалните фондове на практика не са въпрос на осъзнат избор, защото над 80% от хората са служебно разпределени във фонд. КНСБ поиска служебното разпределение да се премахне. Президентът на синдиката Пламен Димитров предложи изборът на фонд да бъде гарантиран, а КФН да направи електронна платформа за целта.

Какво предвиждат промените

Законопроектът за изменение на Кодекса за социално осигуряване съдържа една от най-важните реформи в пенсионната система на последните години. Промените за пръв път ще позволят на осигурените във втория стълб и третия стълб да избират колко рисково да се управляват спестяванията им в частните фондове с цел постигане на по-висока доходност. От пенсионните дружества твърдят, че след време при пълен цикъл на осигуряване - около 40 г., получаваната втора пенсия ще може да се удвои - ако при сегашните правила би била 700-800 лв., може да стане 1400 лв.

За целта частните пенсионни дружества ще създадат подфондове с различен инвестиционен профил – динамичен, балансиран и консервативен. Парите в динамичния ще се инвестират най-рисково, като този подфонд ще е подходящ за хората под 50 г. В балансирания фонд до 55% от парите ще се инвестират по-рисково, като той е подходящ за хората, навършили 50 г., на които им остават повече от 3 г. до пенсионна възраст. В консервативния фонд само до 25% от средствата ще се инвестират рисково, като в него задължително ще се прехвърлят хората, на които им остават по-малко от 3 г. до възраст за пенсиониране.

Как се променят таксите

- сега дружествата събират 3,75% удръжка от всяка внесена осигуровка, а законопроектът предвижда тази такса да се намали на 3,59 на сто от 2027 г. и да продължи да намалява, докато достигне 2,10 на сто от 2036 г.;

- другата такса в момента е до 0,75 на сто годишно инвестиционна такса. Тя се разделя на две - процент от управляваните активи и от постигнатия инвестиционен резултат, но макар това да я обвързва за пръв път с резултатите, то нивото й остава високо и даже ще расте.