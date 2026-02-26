Два текста спънаха на финала реформата на втората пенсия

Изненадващо след толкова бързане окончателното гласуване на промените в Кодекса за социално осигуряване за въвеждане на мултифондове във втория и третия стълб на пенсионната система беше отложено. Днес огромният законопроект отне няколко часа четене на депутатите, но когато се стигна до гласуване бе дадена почивка, след която председателят на социалната комисия Деница Сачева предложи приемането да се отложи.

Проблемът е в два текста от законопроекта – идеята спестяванията да се инвестират в българска инфраструктура и промените в таксите. Таксите се намаляват, но има критики, че и така са твърде високи. Мнозина са против въобще да има удръжка върху всяка вноска.

Отлагането на гласуването подкрепиха ГЕРБ-СДС, "Възраждане", "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица", един от "Има такъв народ", петима от "Алианс за права и свободи", четирима от "Величие" и двама независими депутати. Против бяха от ПП-ДБ и трима от МЕЧ. Други шестима от МЕЧ се въздържаха.

Традиционно най-големите опоненти на втория стълб са "Възраждане", но днес особено впечатление направи и бившият социален министър Борислав Гуцанов, който каза, че е бил против промените и смята да прехвърли спестяванията си от втория стълб в НОИ. Според Гуцанов, промените са лобистки, а никъде другаде няма удръжки върху всяка пенсионна вноска. Той няколко пъти повтори, че две пенсии ще продължат да бъдат по-малко от една – известната теза, че заради редукцията на държавната пенсия за първите пенсионери с две пенсии спестяванията не стигат да компенсират това намаление.

След като Деница Сачева предложи да се отложи гласуването на текстовете, ПП-ДБ настояха законопроектът да се довърши още днес, като се махнат спорните текстове парите да се инвестират в инфраструктура и да минават през Българската банка за развитие. Хайде да махнем тези два текста и да гласуваме другите неща, призова Венко Сабрутев.

Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало“ напомни, че инвестирането в колективни капиталови схеми се прави в трети пореден парламент и не минава. По думите му тази реформа е трудна, защото засяга капиталовия стълб, в който има много рискове. Той посочи, че в разговори от пенсионните фондове са предложили да диверсифицират този риск на инвестиции и да инвестират част от портфейла си във финансови инструменти, които се използват за инфраструктурни инвестиции в държавата. При тази диверсификация на риска, от ДПС приехме да подкрепим този вариант. Нека който не я подкрепя, да се види с пенсионните дружества, затова е тази отсрочка, добави Цонев.

За въвеждане на мултифондове с различен риск на инвестиране на спестяванията за втора и трета пенсия се говори от близо 20 години. Този различен риск би следвало да позволи втората пенсия да расте по-бързо.