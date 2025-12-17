Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Втората пенсия ще се изчислява по нови правила

Минималният размер на най-масовия продукт - разсрочено плащане, се увеличава над два пъти

Днес, 06:48
Осигурените за втора пенсия догодина ще могат да изберат по-рисково инвестиране на средствата, за да постигнат по-висока доходност на спестяванията си.
Pexels
Осигурените за втора пенсия догодина ще могат да изберат по-рисково инвестиране на средствата, за да постигнат по-висока доходност на спестяванията си.

Нови правила за изчисляване на пенсиите от универсалните фондове и нови критерии за това кой какъв пенсионен продукт може да ползва са включени в големия законопроект с промени във втория стълб, публикуван тази седмица за обществено обсъждане.

Основната цел на промените е да въведе за пръв път право на избор колко рисково да се управляват парите в частните универсални и доброволни фондове. Пет години след първите правила за определяне и изплащане на втора пенсия обаче практиката явно е показала нужда от подобрение, защото в законопроекта са включени сериозни промени и в това отношение. Заявката на авторите на законопроекта е, че измененията ще усъвършенстват предлаганите продукти не само във фазата на акумулиране, но и във фазата на изплащане.

При изчисляването на пенсиите от универсалните фондове вече няма да се ползва техническият лихвен процент, като така, според вносителите, ще се постигне по-адекватна актуализация впоследствие. Ще се използва по-прецизна таблица за смъртност при определяне на пенсиите, която отговаря по-плътно на профила на осигурените - досега се ползваше таблицата за цялото население, а занапред ще се ползват само прогнозите за родените след 1959 г.

Любопитни промени се залагат и при размерите на пожизнените пенсии и разсрочените плащания от втория стълб. Те се обвързват с минималната работна заплата, докато сега зависят от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Така занапред право на пожизнена пенсия от универсален фонд ще имат хората, които имат достатъчно натрупвания, за да получават минимум 10% от минималната работна заплата. Сега минималното плащане беше 15% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. 10% от минималната заплата за 2026 г. е 62 евро, докато 15% от минималната пенсия е 52 евро (по новия размер от 1 юли 2026 г.). Т.е. праговете за получаване на пожизнена пенсия малко се завишават, както и минималният й размер.

Променят се също праговете за разсрочено плащане. Това е начинът на изплащане, когато човек няма достатъчно натрупвания за пожизнена пенсия, но има поне трикратния размер на минималната пенсия. Сега и тук прагът става минималната заплата. По действащите условия към разсрочено плащане на парите се пристъпва, когато човек има поне 1040,61 евро в индивидуалната си партида, а занапред условието ще стане 1860,60 евро (сметките са по размерите на минималната заплата за 2026 г. и минималната пенсия след 1 юли 2026 г.). Хората, които имат по-малко, ще получат парите си накуп.

По различен начин ще се изчисляват и сумите за разсрочено плащане. Досега то можеше да е максимум минималната пенсия, а минимумът беше 15% от нея. Занапред отново се въвежда минималната заплата като критерий, като максимумът ще е 50% от минималната заплата, а минимумът - 20% от нея. Така максималното плащане ще е 310,10 евро, а минималното - 124,04 евро. По старите правила двете граници биха били 346,87 евро и 52 евро.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

втора пенсия, мултифондове

Още новини по темата

От 2027 г. парите за втора пенсия ще се увеличават по-бързо
18 Дек. 2025

6 фонда за втора пенсия постигнаха над 8% доходност
01 Дек. 2025

5 млрд. лв. са разпределени по личните партиди за втора пенсия за 3 г.
17 Ноем. 2025

Експерти предлагат базова държавна пенсия
28 Окт. 2025

Фондовете за втора пенсия обявиха над 6% доходност
02 Авг. 2025

Наполовина ще паднат таксите за втората пенсия
26 Юни 2025

Работещите са спестили 7736 лв. за втора пенсия
08 Юни 2025

От САЩ до Русия, с малко "Тесла" – къде са парите ни за втора пенсия
14 Апр. 2025

Партидите за втора пенсия автоматично ще преминат в евро
03 Апр. 2025

И мъже вече получават втора пенсия
20 Февр. 2025

Фондовете за втора пенсия обявиха над 6% доходност
25 Яну. 2025

Реформа може да удвои втората пенсия
25 Дек. 2024

Спестяванията за втора пенсия стигнаха 7441 лв.
28 Ноем. 2024

Експерти искат забрана за прехвърляне на втора пенсия в НОИ
11 Ноем. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ