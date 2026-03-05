Парламентът прие историческите промени за втората пенсия

БГНЕС Днес се очаква да бъде приет историческият законопроект за въвеждане на мултифондове във втория и третия стълб.

След куп отлагания чаканите от десетилетия промени в Кодекса за социално осигуряване най-после са факт. Малко след 14:00 ч. депутатите гласуваха с аплодисменти и последните текстове от големия проект за въвеждане на мултифондове, които за пръв път ще позволят спестяванията за втора и трета да се инвестират с различен риск и да носят по-голяма доходност от сегашната. С промените се залагат стъпки за намаляване на таксите и удръжките, които се очаква да паднат наполовина в рамките на 10-годишен период. Променят се и условията за определяне на пожизнената пенсия и разсрочените плащания от втория стълб. Завишават се изискванията към инвестиционните посредници и към пенсионноосигурителните дружества.

Гласуването бе отложено миналата седмица, след като изненадващо Венко Сабрутев от ПП-ДБ се обяви срещу новата възможност парите да се инвестират в българска инфраструктура. Сабрутев се усъмни и каква роля би могло да играе в процеса Българската банка за развитие покрай текст, който обаче съществува в Кодекса от 2009 г. В крайна сметка дори този текст мина безпроблемно.

Приетите днес текстове са едни от най-големите промени в Кодекса за социално осигуряване на последните години. Днес те бяха гласувани с подкрепата на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, ДПС-НН, АПС и ИТН. БСП гласува против, МЕЧ и "Величие" гласуваха "въздържал се", а "Възраждане" така и не се върнаха в зала след няколко почивки, за да участват в погребението на своя колега Славчо Крумов. ПП-ДБ гласува против и въздържал се на текста за българските инфраструктурни проекти.

Подфондовете трябва да заработят от 1 януари 2027 г. Хората ще могат да изберат подфонд от 1 септември до 30 ноември 2026 г. Служебното разпределение ще се извърши до 15 декември.

Близо 5 милиона българи получават реална възможност за по-високи бъдещи пенсии чрез многофондов модел – инвестиции, съобразени с възрастта и времевия хоризонт, които позволяват по-силна дългосрочна доходност. Без мултифондовете средната пенсия от втория стълб щеше да е 492 евро, с тях ще стане 763 евро, написа след гласуването Деница Сачева от ГЕРБ, цитирайки прогнози на Комисията за финансов надзор. Част от наличните почти 16 милиарда евро пенсионни активи ще могат да работят по-ефективно в икономиката, включително чрез инвестиции в инфраструктурни проекти, енергийни системи, транспортни коридори, дигитална свързаност, индустриални и иновационни зони, посочва тя. Но припомня, че новата система изисква активност и финансова грамотност: "Тази реформа отваря вратата към национален разговор за инвестиционна култура, осъзнаване на риска, дългосрочно планиране и лична отговорност".

Какво трябва да знаете за приетите днес текстове

за мултифондовете:

– към универсалните фондове се създават подфондове с различен риск на инвестиране на средствата – динамичен, балансиран и консервативен. В динамичния до 90% от активите може да се инвестират във финансови инструменти с променлив доход, в балансирания – до 55%, а в консервативния – до 25%;

–преди сключване на осигурителен договор за участие в универсален пенсионен фонд пенсионноосигурителното дружество е длъжно въз основа на получени от лицето данни чрез попълване на въпросник да прецени степента на допустимия за него инвестиционен риск, да го запознае с резултатите от тази преценка и да го консултира при избора на подфонд с подходящ инвестиционен профил;

– преди избор на подфонд или промяна на участието дружеството трябва да определи рисковия профил на клиента и да му предостави писмен информационен материал, съдържащ описание на характеристиките, инвестиционния профил, продуктите, услугите и резултатите от дейността на съответния подфонд;

– всеки може да избере предпочитан подфонд освен лицата, на които им остават до 3 г. до пенсия – техните спестявания задължително ще се насочват към консервативен подфонд;

– когато човек не е избрал подфонд, служебното разпределение ще се извършва според възрастта: до навършване на 50 г. – в динамичен фонд, между 50 г. и 3 г. до пенсия – в балансиран фонд, а след това – в консервативен фонд;

– след изтичане на една година от предния избор или служебното разпределение, човек може да промени избора си;

за пенсиите и разсрочените плащания от универсалните фондове:

– право на пожизнена пенсия за старост ще имат хората, чиито натрупани средства по индивидуалната партида позволяват месечното плащане да е най-малко 10% от минималната работна заплата за страната (досега условието беше 15% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст);

– когато средствата в партидата са до трикратния размер на минималната заплата, те се изплащат еднократно;

– право на разсрочено плащане има, когато средствата не са достатъчни за пожизнена пенсия, но надхвърлят трикратния размер на минималната заплата. Месечният размер на разсроченото плащане не може да е по-голям от 50% от минималната заплата и по-малък от 20% от нея;

– плащанията се актуализират веднъж годишно в зависимост от дохода от дейността, като актуализацията се извършва с не по-малко от 50% от дохода от дейността;

за таксите и удръжките:

– от 2027 г. удръжката върху всяка вноска се намалява от 3,75 на 3,59%, като намалението продължава до 2036 г., когато удръжката трябва да е паднала на 2,10%;

– инвестиционната такса се разделя на компонент върху стойността на активите, който ще намалява и компонент според постигнатата доходност, който ще се увеличава. За 2027 г. таксата за балансиран подфонд ще е до 0,65% върху активите и до 1% върху реализирания доход, а през 2036 г. трябва да е до 0,38 на сто годишно от нетните активи и до 3,25 на сто годишно от реализирания доход. За консервативен подфонд таксата за 2027 г. е до 0,65 на сто годишно от нетните активи, като през 2036 г. трябва да е намаляла на 0,20%. За динамичен подфонд таксата за 2027 г. ще е до 0,65% от нетните активи и до 1,5% от реализирания доход, а през 2036 г. трябва да е до 0,20% от нетните активи и до 6% върху дохода.