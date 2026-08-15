След 2 седмици започва изборът на подфонд за втора пенсия

Две седмици остават до старта на дългоочакваната реформа във втория стълб на пенсионната система – универсалните фондове. От 1 септември осигурените в тях ще могат да изберат за пръв път как да се инвестират парите им – рисково, консервативно или балансирано. За целта фондовете ще се разделят на три подфонда, като единствено хората с оставащи до 3 години преди пенсия няма да имат право на избор и задължително ще бъдат насочвани към консервативен фонд.

В динамичния подфонд до 90% от активите може да се инвестират във финансови инструменти с променлив доход, в балансирания – до 55%, а в консервативния – до 25%. Изборът трябва да се направи от 1 септември до 30 ноември. За хората, които не изберат подфонд, ще се направи служебно разпределение според възрастта:

– хора на възраст до 50 г. ще бъдат прехвърлени в динамичен подфонд;

– хора на възраст между 50 години и 3 години до навършване на пенсионна възраст ще бъдат прехвърлени в балансиран подфонд;

– хора с три години до пенсионна възраст ще се насочват към консервативен подфонд.

Преди избор на подфонд или промяна на участието пенсионното дружество трябва да определи рисковия профил на клиента и да му предостави писмен информационен материал, съдържащ описание на характеристиките, инвестиционния профил, продуктите, услугите и резултатите от дейността на съответния подфонд.

Служебното разпределение ще се извърши до 15 декември. След изтичане на една година от предния избор или служебното разпределение, човек може да промени избора си.