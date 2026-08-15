Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

След 2 седмици започва изборът на подфонд за втора пенсия

Който не вземе решение до края на ноември, ще бъде разпределен служебно

Днес, 19:31
Pixabay

Две седмици остават до старта на дългоочакваната реформа във втория стълб на пенсионната система – универсалните фондове. От 1 септември осигурените в тях ще могат да изберат за пръв път как да се инвестират парите им – рисково, консервативно или балансирано. За целта фондовете ще се разделят на три подфонда, като единствено хората с оставащи до 3 години преди пенсия няма да имат право на избор и задължително ще бъдат насочвани към консервативен фонд.

В динамичния подфонд до 90% от активите може да се инвестират във финансови инструменти с променлив доход, в балансирания – до 55%, а в консервативния – до 25%. Изборът трябва да се направи от 1 септември до 30 ноември. За хората, които не изберат подфонд, ще се направи служебно разпределение според възрастта:

– хора на възраст до 50 г. ще бъдат прехвърлени в динамичен подфонд;

– хора на възраст между 50 години и 3 години до навършване на пенсионна възраст ще бъдат прехвърлени в балансиран подфонд;

– хора с три години до пенсионна възраст ще се насочват към консервативен подфонд.

Преди избор на подфонд или промяна на участието пенсионното дружество трябва да определи рисковия профил на клиента и да му предостави писмен информационен материал, съдържащ описание на характеристиките, инвестиционния профил, продуктите, услугите и резултатите от дейността на съответния подфонд.

Служебното разпределение ще се извърши до 15 декември. След изтичане на една година от предния избор или служебното разпределение, човек може да промени избора си.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

мултифондове, втора пенсия

Още новини по темата

Фондовете са спечелили 584 млн. евро за втора пенсия през 2026 г.
27 Юли 2026

В партидите за втора пенсия има средно 4468 евро
23 Май 2026

Фондовете вече ще гарантират размера на първата пенсия
20 Май 2026

Пенсия на стари години или пари веднага – има такъв експеримент
29 Апр. 2026

За 5 г. парите за втора пенсия са донесли около 3%
19 Апр. 2026

ВКС: И първи братовчеди могат да наследяват втора пенсия
11 Апр. 2026

Фондовете за втора пенсия си размениха 334 985 клиенти
24 Март 2026

Край на интригата – втората пенсия излиза в "Държавен вестник"
16 Март 2026

Парламентът прие историческите промени за втората пенсия
05 Март 2026

Целият бранш се обедини зад реформата на втората пенсия
27 Февр. 2026

Два текста спънаха на финала реформата на втората пенсия
26 Февр. 2026

Средната пенсия от втория стълб е 237,87 лв.
25 Февр. 2026

Депутатите се отказаха да дават втората пенсия на пощите
18 Февр. 2026

Забраняват се промоциите за втора пенсия
17 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията на Радев трябва да се радикализира или ще загине
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки