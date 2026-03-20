Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фондовете за втора пенсия си размениха 334 985 клиенти

Миналата година между универсалните фондове са прехвърлени близо 1 млрд. евро

Днес, 06:19
Около 334 хил. клиенти са прехвърлили партидите си в друг фонд.
Pixabay
334 985 осигурени за втора пенсия са прехвърлили партидите си от един универсален фонд в друг през 2025 г., показва статистика на Комисията за финансов надзор. Около 952 млн. евро са прехвърлените средства за втора пенсия. Общо между фондовете за допълнителна пенсия са прехвърлени 358 692 клиенти, а сумата е 1,019 млрд. евро. 63,1 млн. евро са прехвърлени между професионалните фондове, а най-малко хора сменят фонда си за трета пенсия, като между доброволните фондове са прехвърлени само 3,2 млн. евро. Под 10% от нетните активи сменят стопанина си – делът им при универсалните фондове е 7,41 на сто, при професионалните – 6,59 на сто, а при доброволните пенсионни фондове е 0,39 на сто.

За седем от универсалните фондове нетната разлика между прехвърлените към тях средства и изтеглените към друг фонд е отрицателна. Така е при "Съгласие" (минус 50,9 млн. евро), "ДСК-Родина" (минус 6,61 млн. евро), "Алианц България" (минус 20,57 млн. евро), "ЦКБ-Сила" (минус 16,13 млн. евро), УПФ "Бъдеще" (минус 16,14 млн. евро), "Топлина" (минус 9,81 млн. евро) и "Пенсионноосигурителен институт" (минус 10 млн. евро). С повече привлечени средства, отколкото изтеглени са "Доверие" (1,77 млн. евро), УПФ "ОББ" (103,55 млн. евро) и "ДаллБогг: Живот и Здраве" (24,84 млн. евро).

От универсалните фондове най-много клиенти губят "Съгласие" (минус 17 201), "ЦКБ-Сила" (минус 10 318), "Бъдеще" (минус 10 101), "Топлина" (минус 6874), "Пенсионноосигурителен институт" (минус 6560). Най-голяма положителна нетна разлика има при УПФ "ОББ" – 22 595 клиенти повече. Любопитна е ситуацията с "ДСК-Родина", тъй като те са увеличили клиентите си с 14 964 души, въпреки че всъщност нетната разлика на прехвърлените средства е отрицателна. Същото е и при "Алианц България", които са увеличили осигурените с 3913 души въпреки минуса при прехвърлените средства. 8936 клиенти е прибавил "ДаллБогг: Живот и Здраве" .

Както е известно, при първо започване на работа повечето хора не се интересуват къде отиват вноските им за втора пенсия - над 88% са разпределени служебно.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

втора пенсия

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?