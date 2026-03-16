Край на интригата – втората пенсия излиза в "Държавен вестник"

Утре текстовете за въвеждане на мултифондовете най-после ще бъдат обнародвани

Голямото чакане дали ще има вето на промените в Кодекса за социално осигуряване за въвеждане на рисково инвестиране на парите за втора пенсия приключи. Текстовете излизат утре в "Държавен вестник", става ясно от съдържанието на новия брой. Около тях имаше напрежение, тъй като те бяха приети от Народното събрание на 5 март, а обнародването им се бавеше насред призиви към президента Илияна Йотова да наложи вето.

И днес продължиха да валят становища в подкрепа на промените, с които най-после у нас се въвеждат мултифондове във втория и третия стълб. Те ще позволят за първи път осигурените да избират как да се инвестират парите им – с повече риск в динамичен подфонд, по-консервативно или балансирано. Намаляват се и таксите, които пенсионноосигурителните дружества събират. Големият спор обаче възникна около новата възможност парите да се инвестират в български инфраструктурни проекти. Това, според мнозина, е рискована възможност, а всъщност според фондовете ще направи тези проекти много по-неподвластни на корупция, тъй като инвестициите в тях през фондовата борса ще наложат съвсем друго ниво на контрол.

"Одобрените текстове са изцяло в интерес на всички над 5 млн. осигурени лица в капиталовите пенсионни фондове. В измененията няма нито една разпоредба, която да ограничава правата или да създава по-неблагоприятни условия за осигурените лица. Средствата в индивидуалните партиди остават лични, защитени от закона и наследяеми", написаха в отворено писмо до президента от работодателските организации и браншовите организации на бизнеса от небанковия сектор.

Промените ще модернизират начина, по който се управляват средствата, като се създават условия за по-висока дългосрочна доходност, която ще доведе до по-висок заместващ доход при пенсиониране, обясняват още организациите. "Около въвеждането на т.нар. мултифондове от години има постигнат експертен консенсус, радваме се и че в Народното събрание текстовете получиха широка политическа подкрепа", припомнят те.

"Законопроектът предвижда възможност до 10% от активите да бъдат инвестирани в публични държавни или общински инфраструктурни проекти, включително в сфери като образователна, социална, жилищна, културна, ВиК, цифрова, железопътна, пътна и пристанищна инфраструктура. Инвестициите ще се осъществяват през Българската фондова борса и при прилагане на европейските регулаторни механизми. Това гарантира, че те няма да се отразят баланса на държавния бюджет, като същевременно ще допринесат за развитието на стратегически инфраструктурни проекти, които ще носят възвращаемост на инвестицията и съответно по-висока доходност за пенсионните фондове в интерес на спестяванията на осигурените лица", обясняват организациите по повод инвестициите в български обекти.

В писмото се посочва, че промените не са прибързан експеримент, а естествена еволюция след повече от две десетилетия натрупан практически опит. За тях действително се говори от над 20 години, а е и добре известно, че досегашният модел, при който всички осигурени лица са в една и съща инвестиционна стратегия независимо от възрастта им, обективно ограничава потенциала за по-висока доходност.

