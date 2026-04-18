Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

За 5 г. парите за втора пенсия са донесли около 3%

Доста по-добри резултати постигат доброволните фондове за трета пенсия

Днес, 06:04
С мултифондовата система доходността може значително да се повиши.
Pixabay
С мултифондовата система доходността може значително да се повиши.

Около 2-3% е средната доходност за пет години на универсалните пенсионни фондове, в които се осигуряват родените след 1959 г. В последните години доходността на спестяванията е доста добра, като в отделни години има фондове с над 9%, но в периода влиза и кризата от 2022 г., когато се стигна до минус 12-13% загуби. Данните за петгодишния период обяви тази седмица Комисията за финансов надзор.

С най-висока средногеометрична доходност за периода 2021-2025 г. е УПФ "ЦКБ-Сила" – 4,13%, най-вече поради минималните загуби през 2022 г. (само минус 3%). На второ място е друг от по-малките фондове – "Топлина" с 3,38%. УПФ ОББ и "Алианц България" са постигнали 2,92% доходност за пет години. Най-големият по пазарен дял фонд "Доверие" отчита 2,38%, а "Съгласие" е с 2,16%. "ДСК-Родина" постига 1,63%, "Бъдеще" – 2,75%, а "Пенсионноосигурителен институт" – 2,66%.

Регулярната статистика на КФН показва доходността за две години, но в петгодишната справка е посочена номиналната доходност по години, която показва разликата в стойността на един пенсионен дял в края на предходната година и в края на текущата. Дяловете са пропорционални равни части от нетните активи на съответния пенсионен фонд. При увеличение на стойността на инвестициите нараства стойността на един дял, като разликата между новата стойност на един дял и стойността на един дял, по която са постъпили средствата, показва какъв доход имаме от всеки дял. Размерът на средствата в партидата се изчислява, като броят на притежаваните дялове, се умножи по стойността на един дял за съответния работен ден.

За 2025 г. номиналната доходност варира между 2,50% ("Пенсионноосигурителен институт") и 7,84% ("Доверие"). "Съгласие" е с 5,35%, "ДСК-Родина" – с 6,86%, "Алианц" – със 7,02%, УПФ ОББ –  6,83%, "Сила" – с 5,15%, "Бъдеще" – с 3,88%, "Топлина" – с 4,33%, "ДаллБогг: Живот и здраве" е с 4,88%.

Доста по-добра доходност постигат доброволните фондове за трета пенсия, при които ограниченията за инвестиране не са толкова строги като при универсалните. При тях за 2025 г. номиналната доходност на пет от фондовете надхвърля 8%, а за петгодишния период средногеометричната доходност при три фонда е около и над 6%. Тези резултати показват какъв може да е ефектът от въвеждането на мултифондовата система, при която за пръв път спестяванията за втора пенсия също ще може да се инвестират по-рисково за по-висока доходност.

Дружествата имат ангажимент да покрият брутните постъпления от осигуровки на всеки осигурен. Ако към момента на пенсионирането в индивидуалната партида има по-малко средства от брутния размер на преведените осигурителни вноски за лицето, то партидата ще бъде допълвана до този размер. Т.е. независимо от колебанията на пазара и резултата от инвестирането на средствата, човек ще получи при пенсиониране най-малко това, което е внесъл през годините.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

втора пенсия

Още новини по темата

ВКС: И първи братовчеди могат да наследяват втора пенсия
11 Апр. 2026

Фондовете за втора пенсия си размениха 334 985 клиенти
24 Март 2026

Край на интригата – втората пенсия излиза в "Държавен вестник"
16 Март 2026

Парламентът прие историческите промени за втората пенсия
05 Март 2026

Целият бранш се обедини зад реформата на втората пенсия
27 Февр. 2026

Два текста спънаха на финала реформата на втората пенсия
26 Февр. 2026

Средната пенсия от втория стълб е 237,87 лв.
25 Февр. 2026

Депутатите се отказаха да дават втората пенсия на пощите
18 Февр. 2026

Забраняват се промоциите за втора пенсия
17 Февр. 2026

Парламентът даде бърза писта на втората пенсия
13 Февр. 2026

Фискалният съвет поиска прогнозен размер на втората пенсия
09 Февр. 2026

Обмисля се персонален код и за втората пенсия
04 Февр. 2026

Пет проблема пред втората пенсия
29 Яну. 2026

Поне 11 844 евро ще трябват за пожизнена втора пенсия
27 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?