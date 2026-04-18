За 5 г. парите за втора пенсия са донесли около 3%

Около 2-3% е средната доходност за пет години на универсалните пенсионни фондове, в които се осигуряват родените след 1959 г. В последните години доходността на спестяванията е доста добра, като в отделни години има фондове с над 9%, но в периода влиза и кризата от 2022 г., когато се стигна до минус 12-13% загуби. Данните за петгодишния период обяви тази седмица Комисията за финансов надзор.

С най-висока средногеометрична доходност за периода 2021-2025 г. е УПФ "ЦКБ-Сила" – 4,13%, най-вече поради минималните загуби през 2022 г. (само минус 3%). На второ място е друг от по-малките фондове – "Топлина" с 3,38%. УПФ ОББ и "Алианц България" са постигнали 2,92% доходност за пет години. Най-големият по пазарен дял фонд "Доверие" отчита 2,38%, а "Съгласие" е с 2,16%. "ДСК-Родина" постига 1,63%, "Бъдеще" – 2,75%, а "Пенсионноосигурителен институт" – 2,66%.

Регулярната статистика на КФН показва доходността за две години, но в петгодишната справка е посочена номиналната доходност по години, която показва разликата в стойността на един пенсионен дял в края на предходната година и в края на текущата. Дяловете са пропорционални равни части от нетните активи на съответния пенсионен фонд. При увеличение на стойността на инвестициите нараства стойността на един дял, като разликата между новата стойност на един дял и стойността на един дял, по която са постъпили средствата, показва какъв доход имаме от всеки дял. Размерът на средствата в партидата се изчислява, като броят на притежаваните дялове, се умножи по стойността на един дял за съответния работен ден.

За 2025 г. номиналната доходност варира между 2,50% ("Пенсионноосигурителен институт") и 7,84% ("Доверие"). "Съгласие" е с 5,35%, "ДСК-Родина" – с 6,86%, "Алианц" – със 7,02%, УПФ ОББ – 6,83%, "Сила" – с 5,15%, "Бъдеще" – с 3,88%, "Топлина" – с 4,33%, "ДаллБогг: Живот и здраве" е с 4,88%.

Доста по-добра доходност постигат доброволните фондове за трета пенсия, при които ограниченията за инвестиране не са толкова строги като при универсалните. При тях за 2025 г. номиналната доходност на пет от фондовете надхвърля 8%, а за петгодишния период средногеометричната доходност при три фонда е около и над 6%. Тези резултати показват какъв може да е ефектът от въвеждането на мултифондовата система, при която за пръв път спестяванията за втора пенсия също ще може да се инвестират по-рисково за по-висока доходност.

Дружествата имат ангажимент да покрият брутните постъпления от осигуровки на всеки осигурен. Ако към момента на пенсионирането в индивидуалната партида има по-малко средства от брутния размер на преведените осигурителни вноски за лицето, то партидата ще бъде допълвана до този размер. Т.е. независимо от колебанията на пазара и резултата от инвестирането на средствата, човек ще получи при пенсиониране най-малко това, което е внесъл през годините.