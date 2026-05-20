Фондовете вече ще гарантират размера на първата пенсия

От следващата година пенсионноосигурителните дружества ще са длъжни да гарантират първоначално договорения размер на пожизнената пенсия за старост от универсалните фондове. По този начин значително се подобряват предоставяните във втория стълб гаранции. Това е една от промените, предвидени в няколко наредби на Комисията за финансов надзор, с които се подготвя навлизането на мултифондовата система в допълнителното пенсионно осигуряване. Проектите са одобрени на първо четене, съобщиха от комисията. Мултифондовете за пръв път ще позволят по-висока доходност на спестяванията за втора пенсия чрез по-рисково инвестиране, като в същото време запазят за желаещите и за хората пред пенсия консервативния подход, който в момента до голяма степен изчерпва възможностите.

До момента допълнителната пожизнена пенсия за старост е с гарантиран размер само до внесените брутни осигуровки, без постигнатата върху тях печалба от инвестирането на средствата. От 1 януари 2027 г. се залага пенсионноосигурителното дружество да гарантира пенсията на база пълния размер на преведените средства от партидата на лицето във фонда за изплащане на пожизнени пенсии. Това вече ще включва не само брутните постъпления, но и сумата, с която са увеличени в резултат на инвестирането им.

С друга промяна се премахва използването на технически лихвен процент при изчисляването на пенсиите от частните фондове. При сега действащата уредба (в сила до 31 декември 2026 г.) посредством този процент се залага очакване за бъдеща доходност от инвестициите на средствата на фонда за изплащане на пожизнени пенсии, т.е. зависимост от пазарните условия. По този начин се обособяват различни групи пенсионери във фондовете за изплащане на пожизнени пенсии, чиито пенсии са отпуснати с различен лихвен процент, което води до различна по размер ежегодна актуализация след това, въпреки че средствата на лицата се инвестират заедно, обясняват от КФН. Това означава актуализация в посока повишаване на плащанията и по-висока защита за хората, коментират от фонда.

Новите текстове завишат значително и изискванията към дружествата за гарантиране на вноските. Най-съществената промяна е свързана с увеличаване на изискванията към капиталовото покритие в резултат на трайния растеж на активите на управляваните от дружествата фондове, като при най-големите от тях (универсалните фондове) по настоящем се гарантират брутните вноски с резерв в размер само 0,5 на сто от нетните им активи. Упражняването на правото на пенсия от все по-широк кръг лица обуславя необходимостта от заделянето на повече средства в резерва за гарантиране брутния размер на вноските, посочват от КФН. Новите текстове предвиждат този буфер да бъде увеличен двойно, а в някои случаи и тройно – между 1 и 1,5 на сто от нетните активи на съответния фонд.

Досега гаранциите покриваха основно пожизнените пенсии. След промените за въвеждане на мултифондовете обаче обхватът им се разширява и включва и срочните пенсионни плащания, като размерът на тези резерви се увеличава чувствително – от досегашните 1 на сто до 4 на сто и не повече от 6 на сто от капитализираната стойност на пенсиите и разсрочените плащания. Това означава, че компаниите ще трябва да заделят значително повече средства още във фазата на натрупване, за да гарантират брутните вноски и резервите във фазата на изплащане.

Пенсионните дружества са задължени всеки месец да преизчисляват резервите си, обясняват още от комисията. Ако размерът им падне под минималното ниво, дружеството ще трябва незабавно да ги допълни със собствени средства. Ако пък резервите надхвърлят максимално допустимия праг, част от средствата ще могат да бъдат освобождавани. Според КФН това ще осигури едновременно стабилност и по-гъвкаво управление на капитала.