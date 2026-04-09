ВКС: И първи братовчеди могат да наследяват втора пенсия

Наследяването на втора пенсия става на общо основание и не може да бъде ограничавано. С това решение излезе Върховният касационен съд (ВКС), слагайки в ред тълкуването на различни редакции в Кодекса за социално осигуряване (КСО) по този въпрос. Новината съобщи правният сайт лекс.бг. Това слага край на различни опити да се изкара кръгът на наследниците по-ограничен от общия.

Казусът бе породен от промени, направени през годините от парламента, включително в някои случаи изчерпващи се със запетаи и тирета. Покрай една от тези запетаи имаше спорове кой има право да наследява партидата на починал човек. Текстът е оправен през 2021 г. и вече директно препраща към Закона за наследството, но старите редакции продължават да предизвикват проблеми покрай различни дела, в които на по-късен етап наследници търсят правата си.

Именно такова дело е и конкретният повод за решението на ВКС. Жена подава през 2024 г. иск срещу пенсионна компания за партидата на човек, починал през 2019 г. Жената е първа братовчедка на починалия и негов единствен наследник. Дружеството обаче отказва да й изплати натрупаните средства, тъй като тълкува проблемната запетая в КСО като даваща изчерпателен списък на наследниците. Две инстанции отхвърлиха иска на жената, подкрепяйки тълкуването на дружеството. Сега ВКС преобръща нещата.

Няма никакво правно основание кръгът на наследниците на натрупаното по партидата за т. нар. втора пенсия на починал да се ограничава, те се наследяват на общо основание, независимо каква е редакцията на чл. 170 от КСО, постановяват магистратите. „Правата на осигурения в частните пенсионни фондове са имуществени права, които принадлежат на осигуреното лице. Тъй като се касае за наследяване на частна собственост, това право е неприкосновено и се гарантира съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 3 от Конституцията. Разпоредбата на чл. 170 от КСО във всичките й редакции следва да се тълкува именно в този смисъл, който съответства на конституционните разпоредби“, заявяват върховните съдии. Затова, според тях, "независимо дали в различните редакции на разпоредбата са използвани запетая или тире като препинателни знаци, изброяването на наследниците може да е само примерно, а не изчерпателно“.