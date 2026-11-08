ДБ показа оригинала на писмото до ЕК и поиска оставката на Гълъб Донев

“Време е вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев да подаде оставката си,” заяви съпредседателят на партия "Да, България", част от парламентарната група "Демократична България", Ивайло Мирчев в предаването "120 минути" по бТВ.

Ивайло Мирчев показа писмо, за което твърди, че е изпратено от Гълъб Донев до Европейската комисия (ЕК) на 2 ноември. “Изпращайки това писмо, казва на ЕК много ясно, че иска да пренасочи част от вноските от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт (НОИ), което е близо един млрд. евро на година”, коментира Ивайло Мирчев.

Депутатът отправи директно обръщение към финансовия министър Гълъб Донев и поиска оставката му: „Господин Донев, време е за вашето трето писмо. Направихте така, че министерският подпис вече се превърна във виц. Направихте така, че това, на което имат право хората – да знаят какво ще става с техните пенсии – да го скриете от тях. И да поискате от Европа да го занули. Излъгахте хората и това беше лъжа. Време е за вашето трето писмо, с днешна дата, до премиера Румен Радев. С едно-единствено изречение: „Подавам оставката си като финансов министър”. Защото текстът в едно писмо, господин Донев, може да бъде сменен. Обаче доверието си няма резервно копие“.

След една седмица лъжи, неадекватност и подмяна на документи, Гълъб Донев трябва да си подаде оставката.



Особено след като преди малко Ивайло Мирчев показа в ефир оригиналния документ, изпратен на ЕК и впоследствие подменен - след като предупредихме какво се готви.



Публичните… — Bozhidar Bozhanov (@bozhobg) 8 ноември 2026 г.

След Мирчев интервю по Би Ти Ви даде и вицепремиерът Атанас Петканов, който също коментира темата. "Много мерки са били дискутирани с ЕК в хода на изготвянето на бюджета на страната за 2027 г. Някои са били леви, някои са десни, някои са били по-умни, други са били по-малко смислени като например тази за вкарването на част от частните пенсионни осигуровки в бюджета на НОИ. Важно е обаче не какво се дискутира, а какво е крайното решение, което едно правителство взима”, категоричен бе Атанас Пеканов. Той многократно увери, че въпросната идея не е стигала до обсъждане на ниво правителство. "Министерският съвет се е събирал много пъти през последните седмици по отношение на бюджета, но на тези срещи не е дискутирана идеята за разделянето на частните пенсионни осигуровки", подчерта той.

"Защо казвам, че тази идея не е умна? Пенсионната система в България среща доста трудности. Възвръщаемостта на фондовете не е най-добрата, за съжаление, и хората започват да се питат. Лично аз смятам, че капиталовите пазари трябва да се развиват и могат да бъдат източник на възвращаемост. Но хората са прави, когато критикуват, че системата задължава да си слагаме парите в тези фондове без особена възвръщаемост,” обясни той.

Пеканов намеси и името на бившия финансов министър Владислав Горанов: “Щом Демократична България са решили да следват Владислав Горанов, добре, това си е тяхно решение. "Не знам защо точно Ивайло Мирчев е решил да играе по този сценарий, начертан от Владислав Горанов. Имам информация, че Горанов има дейно участие в този водевил".

“Вече 3 месеца България е в процедура по свръхдефицит и през това време Министерството на финансите вероятно вече по всякакви начини е дискутирало всякакви възможни начини как да се намали този дефицит по начина, по който иска ЕК”, каза още Пеканов.

Предистория

На 3.11.2026 г. от ДБ разкриха, че правителството обмисля вноските по индивидуалните партиди на българите в частните фондове да бъдат намалени от 5% на 2.5%, а другите 2.5% вече да отиват в общия кюп на държавното обществено осигуряване. След като премиерът Румен Радев и депутати от ПБ категорично отрекоха такава идея да е била изобщо обсъждана, от ДБ разпространиха част от писмо до председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, в което се обяснява, че мярката ще подпомогне държавните сметки с 0.8 млрд. евро догодина, с 0.9 млрд. евро през 2028 и с 1 млрд. евро през 2029 г., се посочва в писмото от българските власти.

ПБ обаче продължи упорито да отрича, че такава идея е имало или е била предлагана на ЕК. Председателят на парламентарната комисия по финанси Константин Проданов обясни, че дори да е имало такова писмо, то било част от някаква неофициална кореспонденция на някакъв експерт в МФ. Той бе категоричен, че управляващите не подкрепят тази идея.

При представянето на бюджета за 2027 г. премиерът Румен Радев упражни сарказма си по отношение на опозицията: “Един "брилянтен кризисен пиар като за учебник", "невероятен успех". Взеха един хвърчащ лист, една анонимка, едно листче без подпис, без печат, без входящ и изходящ номер. От него произведоха невероятна истерия в публичното пространство. "Обладаха" всички медии и изключително успешно "убиха" трите доклада на Сметната палата, зад които стоят хиляди фактури, платежни, сертификати, договори, протоколи - тяхното наследство. Ето това се казва "блестящ пиар". Учете се, уважаеми колеги, как се прави и как се постига такъв невероятен успех".