ДБ уличи Радев, че лъже за вноските за втората пенсия

Днес Румен Радев каза, че правителството няма да "краде" от пенсиите на българските граждани чрез втория пенсионен стълб, и обвини опозицията, че създава истерия.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев обяви, че започва да публикува доказателства, че правителството наистина се е готвело да намали наполовина вноските на българите за втора пенсия и да пренасочи част от парите към държавния НОИ. Във вторник се разрази огромен скандал, след като от ДБ разкриха, че вноските по индивидуалните партиди на българите в частните фондове ще бъдат намалени от 5% на 2.5%, а другите 2.5% вече ще отиват в общия кюп на държавното обществено осигуряване. Властта неубедително отрече.

Парите за втора пенсия скараха ПБ и опозицията Парите за втора пенсия доведоха до грандиозен скандал между управляващите и опозицията в лицето на "Продължаваме промяната" и "Да, България". Новата власт планира да национализира част от парите от втория стълб на пенсионното осигуряване, алармират от "Да, България".

"Тъй като премиерът Румен Радев отрича да е планирало такова прехвърляне и нарече разкритията "несъстоятелни истерии на някои български политици", започваме да публикуваме документи от комуникацията на представители на кабинета с ЕК, което доказва обратното и уличава представители на "Прогресивна България" в лъжа", написа Мирчев във Фейсбук. Той очаква в близките дни да получи от ЕК пълната комуникация по темата между София и Брюксел. Поискали сме я и от Министерството на финансите, добавя депутатът от ДБ.



Ивайло Мирчев изброява четири важни въпроса, на които премиерът дължи отговори:

1. Коя институция и кои длъжностни лица са изготвили документа Bulgaria – 2027 Budget and the second Pension Pillar от 15.10.2026 г.?



2. Документът одобрен ли е от министъра на финансите или министър-председателя?



3. Предаден ли е на Урсула фон дер Лайен, нейния кабинет или други представители на ЕК, кога и по какъв канал?



4. Съществуват ли придружаваща кореспонденция, протокол от среща или писмен отговор от ЕК?



"Същите въпроси ще отправим и към ЕК. И няма да спрем докато правителството на лъжата не се извини на българските граждани", подчертава Ивайло Мирчев в публикацията си.

Той вече публикува страничка от писмо, адресирано до председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, в което София обяснява, че обмисля намаляване на вноската за втора пенсия от 5 на 3 процента, а другите два процента да отиват в НОИ. Мярката, която според Радев, МФ и депутати от ПБ не е обсъждана, ще подпомогне държавните сметки с 0.8 млрд. евро догодина, с 0.9 млрд. евро през 2028 и с 1 млрд. евро, се посочва в писмото от българските власти.