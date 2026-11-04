Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ДБ уличи Радев, че лъже за вноските за втората пенсия

Започваме да публикуваме писмата между София и Брюксел, обяви Ивайло Мирчев

04 Ноем. 2026Обновена
Днес Румен Радев каза, че правителството няма да "краде" от пенсиите на българските граждани чрез втория пенсионен стълб, и обвини опозицията, че създава истерия.
Днес Румен Радев каза, че правителството няма да "краде" от пенсиите на българските граждани чрез втория пенсионен стълб, и обвини опозицията, че създава истерия.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев обяви, че започва да публикува доказателства, че правителството наистина се е готвело да намали наполовина вноските на българите за втора пенсия и да пренасочи част от парите към държавния НОИ. Във вторник се разрази огромен скандал, след като от ДБ разкриха, че вноските по индивидуалните партиди на българите в частните фондове ще бъдат намалени от 5% на 2.5%, а другите 2.5% вече ще отиват в общия кюп на държавното обществено осигуряване. Властта неубедително отрече. 

Парите за втора пенсия скараха ПБ и опозицията
Парите за втора пенсия доведоха до грандиозен скандал между управляващите и опозицията в лицето на "Продължаваме промяната" и "Да, България". Новата власт планира да национализира част от парите от втория стълб на пенсионното осигуряване, алармират от "Да, България".
СЕГА
03 Ноем. 2026

"Тъй като премиерът Румен Радев отрича да е планирало такова прехвърляне и нарече разкритията "несъстоятелни истерии на някои български политици", започваме да публикуваме документи от комуникацията на представители на кабинета с ЕК, което доказва обратното и уличава представители на "Прогресивна България" в лъжа", написа Мирчев във Фейсбук. Той очаква в близките дни да получи от ЕК пълната комуникация по темата между София и Брюксел. Поискали сме я и от Министерството на финансите, добавя депутатът от ДБ.


Ивайло Мирчев изброява четири важни въпроса, на които премиерът дължи отговори:

1. Коя институция и кои длъжностни лица са изготвили документа Bulgaria – 2027 Budget and the second Pension Pillar от 15.10.2026 г.?

2. Документът одобрен ли е от министъра на финансите или министър-председателя?

3. Предаден ли е на Урсула фон дер Лайен, нейния кабинет или други представители на ЕК, кога и по какъв канал?

4. Съществуват ли придружаваща кореспонденция, протокол от среща или писмен отговор от ЕК?

"Същите въпроси ще отправим и към ЕК. И няма да спрем докато правителството на лъжата не се извини на българските граждани", подчертава Ивайло Мирчев в публикацията си.

Той вече публикува страничка от писмо, адресирано до председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, в което София обяснява, че обмисля намаляване на вноската за втора пенсия от 5 на 3 процента, а другите два процента да отиват в НОИ. Мярката, която според Радев, МФ и депутати от ПБ не е обсъждана, ще подпомогне държавните сметки с 0.8 млрд. евро  догодина, с 0.9 млрд. евро през 2028 и с 1 млрд. евро, се посочва в писмото от българските власти.    

 

Ивайло Мирчев и Божидар Божанов от ДБ разкриха, че темата с вноските за втора пенсия е обсъждана с Брюксел и ЕК е отхвърлила предложението на кабинета "Радев".
Фейсбук на Ивайло Мирчев Ивайло Мирчев и Божидар Божанов от ДБ разкриха, че темата с вноските за втора пенсия е обсъждана с Брюксел и ЕК е отхвърлила предложението на кабинета "Радев".
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Още новини по темата

Две пенсии ще са по-малко от една за 30-35% от хората
13 Окт. 2026
Всеки втори избира по-рисково инвестиране на втората пенсия
08 Окт. 2026
Основната пенсия се намалява с над 10% заради втората
23 Авг. 2026
След 2 седмици започва изборът на подфонд за втора пенсия
16 Авг. 2026
Фондовете са спечелили 584 млн. евро за втора пенсия през 2026 г.
27 Юли 2026
В партидите за втора пенсия има средно 4468 евро
23 Май 2026
Фондовете вече ще гарантират размера на първата пенсия
20 Май 2026
Пенсия на стари години или пари веднага – има такъв експеримент
29 Апр. 2026
За 5 г. парите за втора пенсия са донесли около 3%
19 Апр. 2026
ВКС: И първи братовчеди могат да наследяват втора пенсия
11 Апр. 2026
Фондовете за втора пенсия си размениха 334 985 клиенти
24 Март 2026
Край на интригата – втората пенсия излиза в "Държавен вестник"
16 Март 2026
Парламентът прие историческите промени за втората пенсия
05 Март 2026
Целият бранш се обедини зад реформата на втората пенсия
27 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

Доротея Дачкова: Новият ВСС - подмяна или промяна
Диян Божидаров: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
Людмил Илиев: Андрей Гюров можеше сега да е президент
Светослав Терзиев: България сама си избра вредител
Петьо Цеков: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави