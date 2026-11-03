Парите за втора пенсия скараха ПБ и опозицията

Парите за втора пенсия доведоха до грандиозен скандал между управляващите и опозицията в лицето на "Продължаваме промяната" и "Да, България".

Новата власт планира да национализира част от парите от втория стълб на пенсионното осигуряване, алармират от "Да, България".

"Поредно скандално действия на властта - получихме информация, че планират да национализират частично втория стълб на пенсионното осигуряване, за да финансират дефицита", написа депутатът Божидар Божанов във фейсбук.

Партии издигат опасни идеи за пенсиите Няколко безспорни и други доста опасни идеи за пенсиите, социалните помощи и здравната система се откриват в предизборните програми и участията на кандидат-депутатите в предизборни диспути.

"Вместо стимули за икономиката и за капиталовия пазар - повече пари се насочват към държавата. Вместо оптимизация на разходите - натягане на приходната част. Това може да даде краткосрочен резултат за запушване на дупки, но дългосрочно е натискане на газта към пропастта", коментира той.

"Ново 20 два дни след балотажа! Кабинетът щял да предлага в петък с бюджета вноската във втория пенсионен стълб да се намали наполовина до 2.5%, а другите 2.5 да постъпват директно в продънения НОИ. Имаше слухове за това от месеци, но все си мислех, че в мнозинството има остатъци на здрав разум. Национализация и съветска власт в действие", коментира и депутатът от ДБ Владислав Панев.

Лъжа или истина

На управляващите им трябваше цял един ден, за да отрекат, че имат такава идея. “Нямам представа, от вас го чувам", каза пред журналисти шефът на бюджетната комисия в НС Константин Проданов по обед. Вечерта вече бе категоричен, че няма такава идея и никога не е имало. “Няма такава идея”, каза по бТВ и зам.-председателят на НС и депутат от ПБ Иван Ангелов. После Проданов даде брифинг, за да обяви, че няма да се променят вноски. И Министерството на финансите излезе със съобщение, че няма да прави реформа.

Но ето какво разкри Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България", веднага след тв участието на Ангелов:

Току-що от „Прогресивна България“ нагло излъгаха за пенсиите, заявявайки: „Това е фалшива новина, такова нещо няма, не се планира и не е планирано". Само че новината не е фалшива - България е предложила тази мярка на Европейската комисия преди малко повече от 10 дни. ЕК е изразила отрицателно становище и е предупредила, че подобна мярка ще окаже негативно въздействие и върху капиталовия пазар.

Мирчев вече е поискал като народен представител да му бъде предоставена официалната кореспонденция между Министерството на финансите и ЕК по проекта на бюджетен план за периода от 10 до 30 октомври. "За да стане ясно на всички, че ПБ са направили опит да сложат ръка върху пенсиите на българите", написа депутатът в профила си във Фейсбук.

Известен синдикалист, близък до ПБ, също неволно потвърди, че идеята е на дневен ред и дори пламенно я защити - часове преди управляващите да се отрекат от нея. Любослав Костов, доскоро главен икономист на КНСБ, обясни:

"Хвърлят се тежки думи като „национализация“ заради подготвяните от МФ промени във втория пенсионен стълб. Нека намалим малко емоциите и погледнем фактите, защото лобито на частните фондове вече включи мощната си машина за манипулации. Първо, няма никаква „национализация“. Натрупаните до момента пари по личните партиди на хората в универсалните пенсионни фондове (УПФ) си остават там и никой няма да ги докосне. Второ, това което реално се случва, е промяна в бъдещия модел на разпределение, намаляване на задължителната вноска към УПФ от 5% на 2,5%, както и прехвърляне на останалите 2,5% в НОИ", обясни Любослав Костов за предложението, което според управляващите е фалшива новина.

433 евро на калпак

"Ако е вярно, че 2,5% ще се вземат от пенсионните вноски, за да отидат в НОИ, това означава, че всеки от нас догодина, вместо да получи по индивидуалните си партиди 433 евро, които могат да бъдат наследявани, записани са лично срещу неговото име на базата на заплатата, върху която се осигурява, ще му ги вземе Гълъб Донев, ще ги сложи в общия кюп и срещу това, даже да няма допълнително увеличение на пенсиите, само ще приложи швейцарското правило", коментира лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Ако наистина решат да направят глупостта да бръкнат с по 433 евро в джоба на всеки български гражданин, ще призовем за протести", заяви Василев, цитиран от БТА.

Опасна игра

Правителството влиза в опасна игра с бюджета и пенсионните спестявания на хората, коментира Петър Ганев от Института за пазарна икономика "Обсъжда се вноската за втора пенсия да бъде намалена наполовина – от 5% на 2,5%, а разликата да се насочи към НОИ. Става дума за около 1 млрд. евро годишно, които вместо в личните пенсионни партиди биха постъпвали в държавната система. Това не е просто техническа промяна в осигуряването. Това е фундаментален въпрос за доверието в пенсионния модел и за бъдещите спестявания на милиони българи", подчертава Ганев.

Още числа

По данни на Комисията за финансов надзор постъпленията от вноски в универсалните пенсионни фондове за 2025 г. са 1.534 млрд. евро, а за първото полугодие на 2026 г. - 842 млн. евро. Това означава, че ако се приложи мярката, МФ ще може да разчита на над 840 млн. евро допълнителен приход за догодина, а вероятно и повече - почти милиард, тъй като с ръста на заплатите и покачването на минималните и максималните осигурителни доходи постъпленията се увеличават," пише "Капитал". Изданието посочва още: "Подобна мярка ще се отрази негативно на частните пенсионни компании, чиито приходи частично идват и от такса върху всяка вноска. Най-потърпевши обаче ще са всички работещи, чиито лични партиди ще бъдат лишени от сума, равносилна на вноските за една година. Това означава и по-ниска втора пенсия в бъдеще. Загубата за тях реално ще е по-голяма, ако се отчетат и пропуснатите доходи от инвестиране на пренасочените към НОИ вноски. Освен това вноските в частните фондове са по лични партиди и се наследяват - за разлика от парите в държавния институт".

Идеята за намаляване на вноските за втора пенсия идва в момент, в който частните пенсионни компании се готвят да въведат мултифондовете - от 1 януари 2027 г. Свиването на вноската наполовина би обезкървило фондовете и би компрометирало реформата.

Личните партиди на над 4 милиона българи ще започнат да се пълнят два пъти по-бавно. Това ще намали инвестиционния ресурс на фондовете, а оттам – и бъдещата реална доходност за осигурените лица.