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Няма нито един наказан за незаконна реклама на хазарт

За повече от две години НАП е открила само 26 нарушения и всички санкции се обжалват в съда

Днес, 06:37
Рекламите от този тип видимо са с висока "концентрация" - далеч над разрешеното по закон, твърди народният представител Божидар Божанов.
Рекламите от този тип видимо са с висока "концентрация" - далеч над разрешеното по закон, твърди народният представител Божидар Божанов.

Хазартът е социален бич, но държавата е безсилна да ограничи популяризирането му - въпреки че на хартия бяха приети строги забрани. Това става ясно от отговор на финансовия министър Гълъб Донев до депутата от "Демократична България" Божидар Божанов.

Божанов посочва във въпроса си, че през май 2024 г. в Закона за хазарта беше въведено специално ограничение за поставяне на билборди/външна реклама, но на практика нищо не се е променило - на всеки голям булевард, по оживени кръстовища известни лица "канят" на игри със залагания, по пана и постери се виждат имена и лога на на фирми - хазартни оператори. Ето защо депутатът пита министъра как НАП контролира прилагането на ограниченията и колко акта за нарушения всъщност са съставени.

В отговора си Гълъб Донев пояснява, че законът позволява на рекламодателите да отделят за реклама на хазарт не повече от 5% от площта на външните си съоръжения.  И посочва, че откакто е в сила законът - от май 2024 г., досега НАП е съставила  26 акта за нарушения. Въз основа на тези актове са издадени наказателни постановления. Санкциите обаче са обжалвани от нарушителите и към момента наказани изобщо няма - защото няма влезли в сила окончателни съдебни решения по образуваните производства, признава финансовият министър. 

"Цели градове са окичени основно с реклами на хазарт, но НАП е видяла само 26 нарушения за 2 години?. Това е подигравка със закона", коментира Божидар Божанов в профила си във Фейсбук. И не без ирония добавя: "Явно от  хазартните компании не може да се очаква сдържаност и спазване на закона, а от НАП не може да се очаква контрол. Тогава може би пълна забрана ще се спазва и контролира по-лесно?"

Гълъб Донев не дава големи обещания в отговора си към депутата от опозицията. Само обяснява, че "към момента се извършва цялостен преглед на нормативната уредба за рекламата на хазартни игри". Където има непълноти и неточности, управляващите ще прецизират текстовете, вкл. за  обхвата и ограниченията на външната реклама на хазартни игри, посочва министърът.

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Ключови думи:

Божидар Божанов, Гълъб Донев, реклама на хазартни игри

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