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Гълъб Донев не знаел, че е страна по делото "Пловдивски панаир"

Важно съдебно решение пътува вече девет дни от ВКС до Министерството на финансите

06 Авг. 2026
Пощенски гълъб да бяха използвали от ВКС, щеше да стане по-бързо.
БГНЕС
Пощенски гълъб да бяха използвали от ВКС, щеше да стане по-бързо.

От Министерството на финансите твърдят, че са научили от медиите новината, че Гълъб Донев трябва да реши съдбата на 29% от акциите на Международен панаир Пловдив АД. 

Според определение на Върховния касационен съд по делото, заведено през  2023 г. заради спор за въпросния пакет акции, държавата трябва да се представлява от министъра на финансите, а не на икономиката (както е станало преди три години). 

Сега министър Гълъб Донев трябва да уведоми съда дали поддържа линията на предшественика си по делото, а именно, че държавата има претенции към  тези 29% от акциите в панаирното дружество. Ако Донев не застане на същата позиция, 79% от панаира ще се окажат под контрола на бизнесмена Георги Гергов, а държавата ще е безгласна буква. За това алармираха в сряда от "Демократична България" и от "Продължаваме промяната".

ДБ пита премиера ще бори ли олигархията в Пловдивския панаир
Сагата с Пловдивския панаир има ново развитие. Вече много години се водят тежки спорове, вкл. и в съда, за дяловете на държавата, община Варна и на известния бизнесмен Георги Гергов в панаирното дружество.
СЕГА
06 Авг. 2026

Според определението на съда от 29 юли министърът трябва да реагира в срок от една седмица. От МФ обаче в четвъртък обявиха, че до момента не са получили никакъв документ от ВКС.

Определението е от 29 юли. На 6 август то все още не е стигнало до получателя. 

Препис от акта на ВСК може да се изпрати по пощата, по куриер или по електронен път. В случая общуването между двете държавни институции би трябвало да е дигитално и определението може да пристигне за части от секундата по електронен път. 

"До настоящия момент в Министерството на финансите не са получавани съобщения и съдебни актове, с които  Върховният касационен съд предоставя възможност на министъра на финансите да се конституира като процесуален представител на държавата. След тяхното получаване ще бъдат предприети необходимите процесуални действия за защита на държавния интерес", уверяват от МФ в съобщение до медиите. 

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Ключови думи:

Пловдивски панаир, Гълъб Донев

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