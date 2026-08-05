ДБ пита премиера ще бори ли олигархията в Пловдивския панаир

Сагата с Пловдивския панаир има ново развитие. Вече много години се водят тежки спорове, вкл. и в съда, за дяловете на държавата, община Варна и на известния бизнесмен Георги Гергов в панаирното дружество. Последната новина е, че правата на държавата вече са в ръцете на Гълъб Донев - министър на финансите и втори по важност човек в изпълнителната власт след премиера Румен Радев.

Това произлиза от решение на Върховния касационен съд - от 29 юли, по делото, заведено от държавата преди 3 години за 29% от акциите. Според ВКС делото през 2023 г. неправилно е било заведено от министъра на икономиката вместо от министъра на финансите. Сега съдът е дал едноседмичен срок на актуалния финансов министър да потвърди претенциите и действията на държавата.

По този повод "Демократична България" отправи призив към премиера Румен Радев "да изпълни обещанието си, че ще се бори с олигархията, и да защити обществения интерес". Ето аргументите на ДБ:

"Лично от министър Гълъб Донев зависи дали бизнесменът Георги Гергов окончателно ще завладее Международен Панаир Пловдив и ще получи властта да го ликвидира. Ако министър Донев потвърди досегашните действия на държавата, делото продължава. Ако не го направи, то приключва по процесуални причини, без спорът да бъде решен по същество. Това би

освободило пътя за прехвърлянето на акциите на община Варна (въпросните 29%) към фирма, контролирана от Гергов", обясняват от опозиционната формация.

С ден закъснение и от "Продължаваме промяната" призоваха кабинетът "Радев" да поеме отговорност и да защити държавния интерес. В писмо до премиера те настояват "министърът на финансите Гълъб Донев незабавно да потвърди пред Върховния касационен съд всички извършени до момента процесуални действия по делото за Пловдивския панаир". Бездействие от страна на правителството може да доведе до окончателна загуба на държавния контрол върху „Международен панаир Пловдив“ АД, коментира Богдан Богданов, депутат от ПП и бивш министър на икономиката.

Хватки

ДБ припомня, че още през 2021 г. чрез уж безобидни решения на общинските съвети в Пловдив и Варна се активира схема, която би позволила на пловдивския бизнесмен социалист да контролира 79% от "Международен панаир Пловдив" АД.

"Минахме през различни министри, през множество дела, а сега всичко свършено може с лека ръка да бъде унищожено..От министър Донев се изисква само да потвърди извършените до момента действия в защита на обществения интерес. Извинение за обратното не може да има", предупреждават от дясната коалиция.