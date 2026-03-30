МВР е проверило служители за теч към Ружа Игнатова

Материалите са дадени на прокуратурата, но оттам няма допълнителни указания

Днес, 20:29
ФБР издирва Ружа Игнатова от години и срещу награда
Проверка на МВР за теч на информация за операция на “Европол” срещу крипто кралицата Ружа Игнатова е изпратена преди повече от половин година в прокуратурата. Това съобщава служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев в писмен отговор на въпрос от парламентарния контрол на депутата и съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов.

Прокуратурата не е предприела никакви реални действия по сигнал на Божанов за предполагаем теч на информация за издирваната "криптокралица" Ружа Игнатова. Кандидат-депутатът от ПП-ДБ се позовава на придобита от него информация, според която двама служители на МВР са участвали в оперативна среща на “Европол” с кодово име Op Satellite по темата за криптосхемата OneCoin на Игнатова, ощетила жертвите си из цял свят с над 4 млрд. долара. Срещата се е провела на 15 март 2017 г. в Хага. “След което към лица от обкръжението на Ружа Игнатова е имало теч на информация“, твърди Божанов и посочва, че знае имената на служителите на МВР.

В парламентарния въпрос към служебния вътрешен министър Емил Дечев Божанов обръща внимание, че по сигнала му е образувана предварителна проверка, по която няколко пъти прокуратурата отказва да образува досъдебно производство в продължение на няколко години, а накрая го прекратява поради изтекла давност. Съпредседателят на „Да, България“ пита дали има предприето разследване на „Вътрешна сигурност“ на МВР спрямо конкретните служители и какво е установено, както и какви са сегашните длъжности на двамата.

Въпросът от 19 март получава бърз отговор – на 27 март Дечев информира, че от страна на дирекция „Вътрешна сигурност“ е извършена проверка по прокурорска преписка на Софийска районна прокуратура (СРП), образувана по подадения сигнал. „Събраните материали от проверката са изпратени на 09.09.2025 г. на СРП, като до момента не са получавани допълнително указания по преписката“, гласи отговорът, както е публикуван на сайта на Народното събрание.

В предишни свои публикации във Facebook Божидар Божанов твърди, че през лятото на 2024 г. е подал сигнал до прокуратурата "по журналистическо разследване, според което от МВР е текло информация към Ружа Игнатова за международно разследване срещу нея". Прокуратурата е отказала да образува досъдебно производство, защото нямало "достатъчно данни" за извършено престъпление, пише Божанов през май 2025 г.

Обжалвал е отказа и горестоящият прокурор е уважил жалбата и е възложил да се извършат действия по т.нар. "предварителна проверка". “Първоинстанционната прокуратура е извърши едно действие - възложи на разследващ инспектор да ме извика да дам сведения. Дадох сведения, приложих каквото имам като документи. Това беше зимата. После прокуратурата повторно е отказала да образува досъдебно производство. Пак нямало достатъчно данни. От постановлението за отказ не изглежда да са събирали други сведения или документи, освен от мен. Ако очакват аз да им разкрия престъплението - нямам такива правомощия", обяснява тогава той в публикацията си.

След това е обжалвал и този отказ. "За 9 месеца, ако е имало някаква следа за извършено престъпление, вероятно отдавна е "зачистена". А прокуратурата - тя работи "за хората". Както се казваше в един виц - даже знаем и за кои хора", твърдеше тогава Божанов. В крайна сметка всичко изтича по давност, става ясно сега от парламентарния въпрос на Божанов.

Ключови думи:

Ружа Игнатова, Емил Дечев, Божидар Божанов

