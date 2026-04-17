САЩ започват изплащане на обезщетения на жертвите на Ружа Игнатова

САЩ ще изплатят обезщетения на жертвите на криптокралицата Ружа Игнатова и нейната фирма OneCoin. Това се посочва на официалния сайт на Министерството на правосъдието на САЩ.

Според съобщението, министерството обявява началото на процеса по изплащане на обезщетения, с цел възстановяване на средствата на жертвите на международната инвестиционна измама, свързана с OneCoin Ltd.

"В периода 2014–2019 г. Ружа Игнатова и Карл Себастиан Гринууд, съоснователи на OneCoin Ltd. (OneCoin), заедно с други лица, са организирали мащабна международна инвестиционна измама с криптовалута, чрез която са измамили инвеститори от цял свят. OneCoin, която започна дейност през 2014 г. и беше със седалище в София, България, предлагаше и продаваше измамна криптовалута със същото име чрез глобална мрежа за многостепенен маркетинг (MLM)", разказват американските власти, цитирани от "Фокус".

Според съобщението на правосъдното министерство на САЩ, "в резултат на неверни твърдения за OneCoin, жертвите инвестираха над 4 милиарда долара по целия свят в измамната криптовалута. Министерството на правосъдието заведе редица дела, свързани с OneCoin, в Южния окръг на Ню Йорк". Няколко ключови фигури, участвали в схемата, са били осъдени, а Министерството е поискало наказателно отнемане на имущество, произтичащо от приходите от измамната схема. Понастоящем за компенсации на жертвите са налични над 40 млн.долара от отнетото имущество.

Чрез процеса на възстановяване на средствата жертвите, които са закупили измамната криптовалута OneCoin между 2014 и 2019 г., могат да имат право на обезщетение. Лицата, които смятат, че са жертви, могат да получат формуляр за молба онлайн на адрес www.onecoinremission.com. Жертвите могат също да се обадят, да изпратят имейл или да пишат на администратора по възстановяването на средствата, за да поискат да им бъде изпратен формуляр за молба.

Крайният срок за подаване на молба е 30 юни. Отделът за пране на пари, наркотици и конфискация към Наказателния отдел управлява процеса по възстановяване на щетите.

"Жертвите са в центъра на всичко, което правим в Министерството на правосъдието“, заявява помощник-генералният прокурор А. Тайсен Дува от Наказателния отдел на Министерството на правосъдието. "Министерството преследва конфискация, за да отнеме печалбата от престъплението и след това да използва тези пари за компенсиране на жертвите, където е възможно. Аз поздравявам усилията на нашите колеги в Южния окръг на Ню Йорк, нашите партньори в правоприлагащите органи и нашата Секция за пране на пари, наркотици и конфискация, която управлява Програмата за конфискация на активи, за цялата им работа в полза на жертвите в този важен случай", се посочва в съобщението на американското ведомство.

Германската гражданка Ружа Игнатова, родена в България, бе обявена през 2022 г. за международно издирване по искане на властите във ФР Германия, съобщава по онова време официално българското МВР. В съобщението на вътрешното министерство изрично се посочва, че тя е освободена от българско гражданство. За известната като "криптокралицата" жена, от която няма и следа от 2017 г. насам, има въведен сигнал в Шенгенската информационна система (ШИС), а целта е арест и екстрадиция на основание Европейска заповед за арест, издадена от съда в гр. Bielefeld, ФР Германия. Тя е и сред най-издирваните лица от американското ФБР.

Едва през 2024 г. Софийската градска прокуратура (СГП) обвини задочно криптокралицата за пране на пари, както и за това, че е образувала и ръководила престъпна група за инвестиционни измами по схемата "Понци". Всичко това се е развивало от 2014 г. до 2017 г. на територията на България, стана ясно от съобщението на прокуратурата. Не се разбра обаче защо обвиненията идват 10 години по-късно, както и кои са участниците в престъпната група на Игнатова.

За жертви на измамата се считат 3 милиона души от 21 държави от всички континенти - Германия, Англия, Италия, Китай, Индия, Нигерия, Уганда, Виетнам и т.н..