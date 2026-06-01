Тръмп спаси Бейрут от израелска атака след лют скандал с Нетаняху

Израелски министри отхвърлиха мирните инициативи за Ливан и Газа

Днес, 07:31
Бен-Гвир и Безалел Смотрич
Бен-Гвир и Безалел Смотрич

„Проведох много продуктивен разговор с министър-председателя на Израел Биби Нетаняху. В Бейрут няма да бъдат изпращани войски, а всички части, които вече пътуваха натам, бяха върнати обратно“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп..
”Също така, чрез високопоставени представители, проведох много добър разговор с Хизбула и те се съгласиха, че всякаква стрелба ще спре — Израел няма да ги атакува, а те няма да атакуват Израел“, допълни той.

Според Axios, разговорът на Тръмп с Нетаняху е бил скандален, изпълнен с ругатни. Според източници, Тръмп казал нещо от типа на: „Ти си напълно луд. Без мен щеше да си в затвора. Аз ти спасявам задника. Всички те мразят сега. Всички мразят Израел заради това.“

Думите на американския президент не срещнаха подкрепа в националистическото крило на израелския кабинет 
Израелският министър на националната сигурност Бен-Гвир заяви: “Сега е моментът да кажем на нашия приятел, президента Тръмп, „не“.
Във връзката с другата война на Израел - в Газа, израелският министър на финансите Безалел Смотрич беше оше по-категоричен: “Или ние, или те. Няма средно положение. Ние унищожаваме идеята за палестинска държава.”
Всички усилия на президента Тръмп покрай т.нар. Съвет за мир бяха игнорирани от Смотрич: “Палестинската автономна власт трябва да бъде разпусната. Границите на зони А, Б и В трябва да бъдат премахнати. Трябва да поемем контрол над цялата територия.”
Смотрич заяви, че разчита на европейците, които “трябва да застанат на наша страна във войната срещу Иран, защото това е сблъсък между добрите и лошите.”

Преговорите между Съединените щати и Иран продължават с бързи темпове. Това заяви американският президент Доналд Тръмп. И допълни, че не е чувал от иранска страна Техеран да е прекратявал преговорите с Вашингтон, но добави, че в мълчанието няма нищо лошо и че ще продължи да чака, предаде "Ройтерс".
"Ако трябва да съм откровен, мисля, че разговаряхме твърде много. Мисля, че би било много добре да се замълчи и това може да продължи доста време", каза Тръмп в интервю за американската телевизия "Ен Би Си нюз".
"Това не означава, че ще се задействаме и ще започнем да хвърляме бомби навсякъде... Просто ще помълчим. Ще задържим блокадата", продължи американският лидер. "Мисля, че мога да почакам толкова, колкото искат. Те губят цяло състояние", каза в заключение Тръмп. 
Иранската държавна новинарска агенция "Тасним" съобщи снощи, че Иран преустановява обмена на съобщения със САЩ чрез посредници, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху разпореди на своите сили да продължат настъплението си в Ливан. Този ход усложни дипломатическите усилия за прекратяване на войната между Вашингтон и Техеран.
 

