ДБ отново внесе закон за изкуствения интелект

Опозицията, в лицето на ДБ, внесе проект за изцяло нов закон за използването и развитието на изкуствения интелект (ИИ).

За това съобщи на профила си във "Фейсбук" Божидар Божанов, който изтъкна, че "се предвиждат мерки по прилагане на регламента за изкуствения интелект (с които вече закъсняваме), стимули за инвестиции в ИИ, за повишаване на квалификацията и за внедряване на системи с ИИ, използване на ИИ в администрацията и в обществения сектор, гаранции за уязвими групи, използване на ИИ в обществените поръчки и формирането на политики, както и много други неща."

Законопроектът, който бе внесен от ДБ и миналата година, сега е вкаран в деловодството на Народното събрание с подписите на Божанов, Александър Симидчиев, Елисавета Белобрадова, Стела Николова, Александра Стеркова, Ивайло Мирчев, Чило Попов, Надежда Йорданова, Джипо Джипов и Атанас Славов.

Ключовите моменти в него са:

Основни забрани

>> Забранява се използването на системи за дистанционна биометрична идентификация (изключение е държавната граница). Те трябва да установяват единствено наличие/липса на лица, но без да се прави биометрично категоризиране. Т.е. че не може да се сканира с камери с ИИ, които разпознават кои са хората по име, или ги групират по расов/възрастов признак - само трябва да подават сигнал за наличие на хора и техния брой;

>> Изрично се забранява използването на ИИ при прилагането на СРС (специални разузнавателни средства), с изключение на последващо изготвяне на веществени доказателствени средства;

>> На правораздавателните органи се забранява да използват ИИ системи за тълкуване на фактите и правото при постановяване на съдебни актове;

>> Забранява се използването на лични данни и съдържание, създадено от деца , за обучение на ИИ модели, освен при съгласие на родител за специализирани образователни или медицински модели;

>> Забранява се на онлайн хазартните оператори да използват ИИ системи за препоръчване.

Национална сигурност и фалшиво съдържание

>> Забранява се публикуването на генерирано с ИИ съдържание, което е убедителен фалшификат (Deepfake), от името на публични личности, държавни органи или граждани (без тяхно/наследническо съгласие за срок до 50 г. след смъртта). Изключение се прави за сатира, пародия и критика на властта. ГДБОП и ДАНС се оправомощават да издават заповеди за незабавно премахване на такова съдържание от онлайн платформи;

>> Операторите на много големи онлайн платформи и ИИ системи за оценка на риска (при издаване на визи, разрешения за пребиваване и т.н.) са длъжни да предоставят на ДАНС изходен код, техническа документация и данни за обучение;

>> Криминализира се създаването и разпространението на детска порнография, генерирана с ИИ , както и разпространението на инструкции и модели за създаването ѝ.

Подкрепа за българския език, отворени данни и научна иновация

>> С цел подпомагане на големи езикови модели на български език , държавните органи задължително публикуват публичните си регистри, съдебните актове, учебниците (чрез МОН) и каталозите за обществени поръчки в машинночетим формат;

>> Модели с отворен код, обучени с публично достъпни данни, се считат за научноизследователски и се облекчават от определени регулаторни тежести;

>> Държавата осигурява безплатен изчислителен ресурс за висшите училища и научните организации през Държавния хибриден частен облак​​​​​​, който трябва да се създаде към МИДТ за подпомагане на бизнеса с правни и технически консултации.

Ключови промени в секторното законодателство

>> В изборния кодекс: Всички агитационни материали, създадени изцяло или частично с ИИ, трябва задължително да съдържат надпис: "Агитационният материал е създаден чрез използване на изкуствен интелект";

>> В образованието: МОН изгражда ИИ система в помощ на учителите (за индивидуални планове, тестове и съдържание). При използване на ИИ за оценяване на ученици, задължително се предоставят подробни писмени обяснения за мотивите;

>> В трудовото право: В трудовото досие на служителя се вписва информация, ако ИИ е ползван като причина за сключване или прекратяване на трудовия договор;

>> В нормотворчеството: В мотивите към всеки нов законопроект задължително се посочва дали е използван ИИ при изготвянето му;

>> За автономните автомобили: Министерският съвет приема наредба за зоните и условията за експериментално изпитване на безпилотни превозни средства с ИИ;

>> За мерките срещу изпиране на пари: Дирекция "Финансово разузнаване" към ДАНС изгражда ИИ система за анализ на съмнителни сделки.

Предвидени са и много сериозни санкции. За неспазване на задълженията за прозрачност от големите онлайн платформи глобите, например, те са от 1 до 5 млн. лв. При нарушения на повечето други забрани на закона се налагат глоби от 10 000 до 50 000 лв., а при неправомерно ползване на данни на деца - от 5 000 до 30 000 лв.