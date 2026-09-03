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Шофьори заведоха исторически иск срещу Uber

Делото може да има последици за всяко използване на ИИ при заплащането на труд

Днес, 08:58
Pixabay

Шофьори на Uber от Великобритания, Нидерландия и други европейски държави започват съдебна битка срещу компанията заради начина, по който нейният алгоритъм с изкуствен интелект определя цените на пътуванията и разпределя поръчките. Колективният иск е внесен в съд в Амстердам и обхваща около 241 000 шофьори. Той може да има огромни последици въобще за използването на ИИ при определяне на заплащането и разкриването на лична информация за служителите. Може да доведе и до милиарди евро компенсации.

Шофьорите твърдят, че Uber използва лични данни и прогнозиране на поведението им, за да определя колко ниско са готови да паднат за заплащането на дадено пътуване. Според шофьорите това води до различни тарифи за един и същи курс и драстично намалява годишния им доход.

Искът, подкрепен от организацията Worker Info Exchange, поставя и въпроса доколко работещите имат право да знаят как автоматизираните системи вземат решения, които пряко засягат доходите им. Шофьорите настояват за обезщетения и за спиране на практики, които според тях нарушават европейските правила за защита на личните данни.

Особено спорен е начинът, по който алгоритъмът определя каква сума да предложи на конкретен шофьор. При старата система изчислението е било сравнително просто – базова тарифа плюс фиксирани ставки за време и разстояние, а Uber е задържал 25% комисиона. След въвеждането на новия механизъм се използват данни в реално време – търсене и предлагане, трафик, времето и характеристиките на пътуването – но Uber не разкрива пълната формула.

Още по-скандално е твърдението, че системата не изчислява просто „колко струва това пътуване“, а може да изчислява колко най-малко трябва да бъде предложено на конкретния шофьор, за да го приеме. Според иска алгоритъмът анализира историята на всеки водач – кои курсове приема и отказва, кога и къде работи – и използва тези данни за прогнозиране на поведението му. Така двама шофьори могат да получат различни предложения за едно и също пътуване само защото ИИ знае, че единият е приемал по-евтини курсове. Това е и недопустима злоупотреба с лични данни, твърдят адвокатите по делото.

От Uber отхвърлят обвиненията. Компанията заявява, че динамичното ценообразуване се основава на данни за конкретното пътуване, а не на индивидуалното поведение на шофьорите.

Делото е поредният сблъсък между платформената икономика и европейските правила за защита на труда и личните данни. То идва и след като нидерландските регулатори наложиха на Uber глоба от 825 млн. евро за автоматично деактивиране на акаунти на шофьори без достатъчно предварително уведомяване.

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Ключови думи:

изкуствен интелект, Uber

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