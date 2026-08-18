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Нова функция на ChatGPT следи и записва всяко натискане на клавиш

OpenAI подчертава, че ИИ автоматично игнорира съдържание в режим "инкогнито"

Днес, 13:07
Pixabay

OpenAI разкри нова функция за приложението за десктоп на ChatGPT за macOS, която проследява всички кликове, натискания на клавиши и други действия на потребителя, като целта е фино настройване на модела, съобщава Франк Ландимор за изданието Futurism. Мярката разбира се веднага породи до опасения за поверителността на приложението.

Функцията Computer History позволява на изкуствения интелект да се учи от всичко, което потребителите правят на компютъра си, обясни мениджърът на продукти в OpenAI Ари Уайнстийн. Той твърди, че инструментът създава времева линия на действията на потребителя, която агент с ИИ може да използва, за да се научи как работи човекът, да довършва започнати от него задачи и да предлага различни автоматизации. В демо видео инженерът на OpenAI Доминик Кундел иска от ChatGPT да му посочи кой е бил последният прегледан от него документ в "Гугъл", като изкуственият интелект отговаря с точното име и дори проверява дали документът е споделен в групов чат с колеги в платформата Slack.

OpenAI подчертава, че функцията не е активна по подразбиране и автоматично игнорира съдържание, ако се разглежда в режим "инкогнито" или частни раздели на браузъра. Освен това потребителите могат ръчно да добавят приложения в черен списък, за да не бъдат проследявани, и да изтриват нежелани записи от паметта на ИИ. Въпреки че потребителят не е дал съгласие данните му да се преглеждат, това не важи за хората, с които той е комуникирал в лични съобщения в Slack и други платформи.

В социалните мрежи функцията бе определена като неудобна и наподобяваща критикуваната функция Windows Recall на Microsoft, която прави постоянни екранни снимки и ги съхранява в нешифрирана папка. В предупреждение обаче OpenAI отбелязва, че файловете от компютърната история могат да съдържат чувствителна информация и не са шифрирани, което означава, че други програми на потребителя в macOS могат да получат достъп до тях. 

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Ключови думи:

OpenAI, изкуствен интелект, ChatGPT, macOS

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