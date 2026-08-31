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ЕК подложи на строг контрол ChatGPT, Roblox и Reddit

Трите компании са заплашени от огромни глоби при нарушаване на закона за цифровите услуги

Днес, 14:40
ChatGPT бе определен от Еврокомисията като Голяма търсачка
Pixabay
ChatGPT бе определен от Еврокомисията като Голяма търсачка

С решение от днес Европейската комисия определи ChatGPT като Много голяма онлайн търсачка (VLOSE, Very Large Online Search Engine), а Reddit и Roblox – като Много големи онлайн платформи (VLOP, Very Large Online Platform). Попадането в тези категории задейства най-строгия режим на регулиране, съгласно Закона за цифровите услуги (DSA) на ЕС.

Потребителите на ChatGPT в Европа вече надхвърлят 120 млн., Reddit отчита 57,2 млн. потребители в ЕС през юли, а Roblox е посочила 46,6 млн.

ChatGPT (OpenAI) е класифициран като търсачка, заради функцията си да сканира мрежата в реално време и да предоставя структурирани отговори на потребителски запитвания. Roblox вече е платформа, поради мащабната си потребителска база от деца и тийнейджъри, както и способността си да генерира съдържание от потребители и големите възможности за социално общуване. Reddit пък вече е класифициран като платформа за своята роля на масов форум за дискусии и споделяне на медийно съдържание.

След днешното решение на ЕК трите компании имат преходен период (обикновено 4 месеца), за да приведат дейността си в пълно съответствие с новите изисквания. Това означава, че са задължени да разполагат с бързи механизми за докладване и премахване на реч на омразата, дезинформация, деструктивно съдържание и дезинформационни кампании. Roblox подлежи и на допълнителен натиск за защита на непълнолетни от т.нар. хищническо поведение (онлайн тормоз, експлоатация или финансова измама).

Компаниите трябва ежегодно да анализират как техните системи и алгоритми за препоръчване застрашават основните права, психичното здраве на потребителите или изборните процеси. OpenAI ще трябва да оценява рисковете от т.нар. „халюцинации“ на изкуствения интелект и генерирането на опасни съвети. А двете нови платформи трябва да обясняват ясно защо показват определено съдържание на потребителите и да дадат възможност за изключване на алгоритмичното профилиране. Трябва също така да осигурят пълен публичен регистър на рекламите си.

Всяка година независими одитори ще проверяват дали компаниите спазват изискванията на DSA, а трите фирми са длъжни да осигурят достъп до вътрешните си данни на одобрени от ЕС изследователи за проучване на системните рискове.

Освен това  ChatGPT, Reddit и Roblox ще трябва да плащат на ЕК годишна такса за надзор, която може да достигне до 0.05% от техните глобални годишни чисти печалби. Ако не изпълнят изискванията на Закона за цифровите услуги, последствията може да бъдат драстични:

>> Глоби: санкциите достигат до 6% от световния годишен оборот на съответната компания за предходната финансова година;
>> Периодични санкции: ЕК може да налага дневни глоби от до 5% от средния дневен световен оборот за всеки ден забавяне;
>> Блокиране (последна мярка): при системно неизпълнение ЕС има право временно да спре достъпа до услугата на територията на целия Съюз.

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Ключови думи:

ChatGPT, Roblox, Reddit

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