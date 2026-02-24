Великобритания глоби Reddit с над 14 млн. паунда

Платформата Reddit е глобена с над 14 млн. паунда от Британския регулатор за защита на данните за незаконно използване на лична информация на деца, предава Би Би Си.

Службата на комисаря по информацията (ICO) заяви, че платформата не е проверявала както трябва възрастта на своите потребители, излагайки децата на риск от неподходящо и вредно съдържание онлайн. "Тревожно е, че компания с размерите на Reddit не е изпълнила законовото си задължение да защитава личната информация на децата в Обединеното кралство", каза Джон Едуардс, комисар по информацията в Обединеното кралство.

В изявление Reddit каза, че не изисква от потребителите да споделят информация за своята самоличност, независимо от възрастта, защото платформата е дълбоко ангажирана с тяхната безопасност.

През юли 2025 г. Reddit започна да проверява възрастта на потребителите, за да спази изискванията на Закона за онлайн безопасност (OSA). Но ICO заяви, че платформата разчита на това да иска от потребителите да декларират възрастта си при откриване на акаунт - техника, която е лесна за заобикаляне. Регулаторът добави, че компаниите, управляващи онлайн услуги, до които е вероятно да имат достъп деца, носят отговорност да ги защитават, включително като се уверят, че начинът, по който се събират и използват данните на децата, не ги излага на рискове.

Говорител на Reddit заяви: "Настояването на ICO да събираме повече лична информация за всеки потребител в Обединеното кралство е нелогично и противоречи на силната ни вяра в онлайн поверителността и безопасността на нашите потребители". Компанията възнамерява да обжалва решението.