"Редит" съди Австралия за забраната на социалните мрежи за деца

Днес, 08:49
Американската компания „Редит“ (Reddit) е подала иск във Върховния съд на Австралия с цел да бъде отменена въведената от страната забрана за достъп на лица под 16 години до социални медии, съобщиха Ройтерс и БТА. Компанията посочва, че мярката представлява намеса в свободната политическа комуникация, гарантирана от австралийската конституция, и подготвя почвата за продължителна правна битка.

„Редит“, за който Австралия е сред най-големите пазари, настоява забраната да бъде обявена за недействителна. В исковата молба се твърди, че дори ако съдът реши да потвърди закона, „Редит“ трябва да бъде изключен от неговото приложение, тъй като платформата не отговаря на определението за социална медия. Ответници по делото са Австралия и министърът на комуникациите Аника Уелс.

Искът е подаден два дни след официалното влизане в сила на първата в света законова забрана за достъп на лица под 16 години до всички социални медии. Това е второто съдебно предизвикателство срещу мярката – още двама непълнолетни, представляващи либертарианска организация, оспориха закона през ноември. Включването на компания със значителни ресурси като „Редит“, чиято пазарна капитализация е около 44 млрд. долара, значително повишава потенциала за продължителен съдебен процес. Успехът на делото би могъл да насърчи и други платформи да последват примера.

Говорител на министър Уелс заяви, че правителството стои „на страната на австралийските родители и деца, а не на платформите“ и ще защитава мярката като средство за предотвратяване на вреди за младите потребители. Министърът на здравеопазването Марк Бътлър добави, че „Редит“ защитава не свободата на словото, а „собствената си печалба“, и коментира, че действията на компанията напомнят стратегии, използвани от тютюневите концерни срещу регулациите.

На 10 декември Австралия въведе задължителна минимална възраст за достъп до социални медии за всички граждани. „Редит“ и още девет компании, включително „Мета“ (Meta), „Инстаграм“ (Instagram), „Алфабет“ (Alphabet), „Ютюб“ (YouTube) и „ТикТок“ (TikTok), се противопоставяха на закона повече от година, но в крайна сметка заявиха, че ще го спазват.

Платформите са задължени да блокират непълнолетни потребители, като при неспазване ги грози глоба до 49,5 млн. австралийски долара (33 млн. щатски долара). Потребителите под 16 години и техните настойници не подлежат на санкции. Компаниите прилагат технологии за определяне на възрастта, включително анализ на активността и оценка чрез снимка (т. нар. селфи).

„Редит“ заяви, че законът „повдига сериозни въпроси за поверителността и политическото изразяване за всички в интернет“. В исковата молба се посочва, че ограничението ще попречи на политическата ангажираност на младите хора: „Австралийските граждани под 16 години ще бъдат избиратели след години, а понякога – след месеци. Изборите им ще бъдат повлияни от политическата комуникация, в която участват преди навършване на 18 години“, се казва в текста.

