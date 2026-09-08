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Божанов настоява главният прокурор бързо да поиска имунитета му

Иначе депутатът не може сам да се откаже от него и делото му не може да продължи

Днес, 18:00
Божидар Божанов в съда.
БГНЕС
Божидар Божанов в съда.

Депутатът от "Демократична България" и съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов настоява и.ф. главният прокурор Ваня Стефанова бързо да поиска имунитета му. Едва тогава той може и сам да се откаже от него, за да продължи съдебният процес, в който той е подсъдим заедно с бившия лидер на ПП Кирил Петков.

"Съдът миналата седмица констатира, че са налице обстоятелствата за спиране на наказателното производство срещу мен поради наличието на имунитет на народен представител, който съм придобил след изборите през април. Никога не съм се крил зад имунитета, но процедурата изисква главният прокурор да изпрати искане до парламента за разрешаване на продължаването на наказателното дело. Веднага щом постъпи искането, ще се откажа от имунитета си, както направих и в предния парламент", пише Божанов в социалните мрежи.

Той допълва, че е в негов интерес "това скалъпено дело да катастрофира максимално бързо в съда".

По това дело Петков е обвинен в принуда срещу бившия министър на електронното управление Александър Йоловски, а Божанов - в престъпление по служба, свързано с обществена поръчка.

Първата инстанция веднъж констатира много пропуски в обвинителния акт, но Софийският апелативен съд нареди делото да се гледа. Според тримата апелативни съдии в обвинителния акт има всичко и е напълно ясен. Разбирало се в полза на коя фирма е действал Божанов, била ясна щетата, посочен бил механизмът на осъществяване на принудата от Петков върху Йоловски - чрез негативно въздействие върху психиката, изразяващо се в заплашване с неблагоприятни последици за него в служебен и личен план, не само за самия него, но и към неговото семейство и най-вече към децата му.

Кирил Петков е подсъдим и по друго дело за това, че като премиер е превишил правомощията си и е наредил ареста на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, на Владислав Горанов и на Севделина Арнаудова на 17 март 2022 г. Този процес вече се гледа от Софийския градски съд и следващото му заседание е този месец.

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Ключови думи:

Божидар Божанов, Кирил Петков, Александър Йоловски

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