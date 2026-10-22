И.ф. главен прокурор поиска имунитета на Божидар Божанов

В последния си ден на поста и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова е поискала имунитета на зам.-председателя на ПГ на "Демократична България" Божидар Божанов. Това се разбра от съобщение на прокуратурата.

Преди повече от месец Божанов настоя имунитетът му да бъде поискан, за да може сам да се откаже от него и делото му, по което е подсъдим заедно с бившия лидер на ПП Кирил Петков, да продължи. По това дело Петков е обвинен в принуда срещу бившия министър на електронното управление Александър Йоловски, а Божанов - в престъпление по служба, свързано с обществена поръчка.

"Искането е с цел да се даде разрешение за продължаване на наказателното производство срещу народния представител пред Софийския градски съд (СГС). Делото е спряно с определение на съда от 1 септември, тъй като лицето е с имунитет", казва прокуратурата.

Божанов винаги е твърдял, че е в негов интерес "това скалъпено дело да катастрофира максимално бързо в съда".

Първата инстанция веднъж констатира много пропуски в обвинителния акт, но Софийският апелативен съд нареди делото да се гледа. Според тримата апелативни съдии в обвинителния акт има всичко и е напълно ясен. Разбирало се в полза на коя фирма е действал Божанов, била ясна щетата, посочен бил механизмът на осъществяване на принудата от Петков върху Йоловски - чрез негативно въздействие върху психиката, изразяващо се в заплашване с неблагоприятни последици за него в служебен и личен план, не само за самия него, но и към неговото семейство и най-вече към децата му.

Кирил Петков е подсъдим и по друго дело за това, че като премиер е превишил правомощията си и е наредил ареста на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, на Владислав Горанов и на Севделина Арнаудова на 17 март 2022 г. Този процес виси пред Софийския градски съд.