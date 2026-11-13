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Депутат от ПБ обяви опозицията за "смъртно ранено животно"

Управляващите показват слабост и неможачество, коментира Божидар Божанов от ДБ

13 Ноем. 2026Обновена
Според Иван Ангелов "опозицията се опитва да оправдае пред обществото своята отпаднала необходимост".
БГНЕС
Според Иван Ангелов "опозицията се опитва да оправдае пред обществото своята отпаднала необходимост".

Гняв сред парламентарната опозиция предизвика изказване на зам.-председателя на Народното събрание Иван Ангелов, издигнат от "Прогресивна България" с обидни изрази към опонентите на своята партия.

В интервю пред БНТ, в което се опитва да оправдава предизвикалите скандал намерения на управляващите спрямо личните асистенти, Ангелов обвинява опозицията в "истеризация", породена от "безсилие и безпомощност". "Държат се като едно, бих ги определил като ранено смъртоносно животно, което в своята предсмъртна агония, седящо в или зад паравана на една фасадна демокрация, се опитва да оправдае пред обществото своята отпаднала необходимост и да се върне на политическата сцена", обяснява той.

Мнението му е в стила на премиера Румен Радев, който редовно напада опозиционните формации, че се държат истерично, както и на вицепремиера Иво Христов, в чиято запазена марка се превърна фразата "опозиция с отпаднала необходимост". Наскоро добави към речника на ПБ и фразата "политически труп" към политическите опоненти.

На фона на цитираните думи недоумение предизвиква твърдението на Ангелов, че се отнася с уважение към опозиция, а управляващите задавали "конструктивен и диалогичен тон".

РЕАКЦИИ

В Иво Христов се прицели съпредседателят на "Демократична България" Божидар Божанов, когато коментира пред парламентарните журналисти думите на Ангелов. Той посъветва управляващите "да спрат да слушат глупостите на Иво Христов, които им пише на листчета". "Ясно е, че той е техният основен пропагандист. Само че постоянно да се оправдаваш с опозицията не издава сила, а слабост и неможачество", заяви Божанов и поиска извинение от Ангелов.

Ядосан беше и зам.-шефът на ГЕРБ Даниел Митов. Той припомни, че България е имала парламент без опозиция – преди 1989 г. "Знам, че за комунистите и гестаповците в кабинета "Радев" опозицията е неудобна и не им трябва. Трябва да се научат, че демокрацията се гради както на действията на управляващите, така и на опозицията", изтъкна депутатът от ГЕРБ.

ИСКАНЕ

Депутатът от ДБ Елисавета Белобрадова организира среща в Народното събрание с майки на деца с увреждания, които поискаха оттеглянето на предложенията на управляващите и предупредиха, че иначе ще организират протести.

Участниците се оплакаха и от действащия закон като определиха като "абсурден" начина на заплащане на личните асистенти – на работен ден, без заплащане на празнични и почивни дни, без почивни дни.

Хората бяха гневни и тревожни, както се вижда от видеото:

 

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