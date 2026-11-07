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Митов: Радев да не се оплаква от наследството, защото то е и негово

Априлски пленум през ноември - така той определи представянето на бюджета в УНСС

Днес, 11:32
Даниел Митов
Илиана Димитрова
Даниел Митов

"Румен Радев да престане да се оплаква от наследството, защото това наследство е и негово. Последните години най-много са управлявали негови служебни правителства. Те предлагаха бюджети и през тези бюджети трупаха това, от което той се оплаква". Това коментира депутатът от ГЕРБ-СДС Даниел Митов в предаването "Събуди се" по Нова телевизия по повод представения проектобюджет за 2027 г.

Митов разкритикува и начина, по който управляващите са представили бюджета - не в парламента, а в УНСС. Според него това е неуважение към народното представителство и към гражданите, които не са гласували за "Прогресивна България". "Това е малко като априлски пленум през ноември. Събрал си собствения си актив, няма въпроси, ръководството докладва, публиката ръкопляска и одобрява", коментира той. По думите му критиките и въпросите към съставителите на бюджета трябва да бъдат чути и в парламента, и от гражданите.

Митов посочи, че в проекта вижда надценени приходи, подценени разходи, липса на буфери и на реални реформи. Той припомни и забележките на Европейската комисия и постави въпроса защо дефицитът ще достигне нормата от 3% едва през 2029 г. Според депутата бюджетът разчита на инфлацията, за да осигури повече приходи, но така в крайна сметка хората ще обеднеят. Той заяви, че не вижда мерки за овладяване на поскъпването и припомни предложението на ГЕРБ-СДС за компенсации за бизнеса за цената на електроенергията - всичко над 92 евро за мегаватчас да се покрива от бюджета, като помощта се изплаща веднага при плащането на фактурите.

Митов заяви още, че ако бюджетът бъде приет в този вид, с който ГЕРБ-СДС не са съгласни, партията ще призове президента Илияна Йотова да наложи вето.

По повод резултата от президентските избори той обвини ПП-ДБ, че заради "себелюбието" на някои от техните представители не е била издигната обща дясна кандидатура.

 

 

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