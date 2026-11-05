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Радев и Копринков влязоха във въпросите към кандидат за ВСС

Правната комисия днес изслушва последните четирима съдии, номинирани за Прокурорската колегия

05 Ноем. 2026Обновена

Познавате ли премиера Румен Радев или началника на кабинета му Николай Копринков. Такъв въпрос зададе към кандидата за член на ВСС Красимир Комсалов депутатът от ДБ Атанас Атанасов. Той не обясни защо задава въпроса. А Комсалов отговори, че не ги познава. Това е първият кандидат, на когото се задава този въпрос. Досега останалите бяха питани за кръговете "Осемте джуджета" и "Нотариуса".

Парламентарната правна комисия вече е нажинала на изслушванията на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. Пред депутатите днес застанаха последните четирима по азбучен ред от номинираните за Прокурорската колегия на съвета. Всички те са съдии - Иван Калибацев от Районния съд в Пловдив, Красимир Комсалов, който е председател на Окръжния съд в Пазарджик, Милена Карагьозова, която е зам.-шеф на Окръжния съд във Велико Търново и Стефан Милев от Софийския градски съд. И четиримата са издигнати от депутати от управляващата "Прогресивна България".

Всъщност, депутатите не издигнаха нито един действащ прокурор за член на Прокурорската колегия. Кандидатите за нея за 8. Парламентът трябва да избере петима от тях. Вчера мина изслушването на Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Емил Дечев и Екатерина Салкова. Дечев е номиниран и за Съдийската колегия. С него кандидатите за нея са общо 13. Те бяха изслушани във вторник и сряда.

След края на изслушването днес предстои и обсъждане на кандидатите, както и решение за допускането им до гласуване в зала.

КАКВО Е ИЗВЕСТНО

Стефан Милев има дълъг прокурорски стаж, преди да стане съдия. На практика той е бил прокурор също толкова време, колкото и съдия. Преди години, по времето на предходния ВСС, той беше наложен от мнозинството около тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров за и.ф. председател на Софийския районен съд, макар и дотогава да беше прокурор, без стаж в районния съд. После стана съдия, в момента по щат се води в Софийския градски съд, но от 2023 г. е командирован в Софийския апелативен съд. Преди гласуването му за и.ф. шеф на районния съд преди години тогавашният председател на Върховния касационен съд Лозан Панов призова колегите си да не показват, че този избор е на принципа "който има вуйчо владика, ще успее", и припомни констатациите на Европейската комисия, че назначенията в съдебната власт са безпринципни.

Иван Калибацев беше кандидат и в изборите за ВСС през 2022 г., от съдийската квота, но не събра нужните гласове, за да стане член на съвета, който тогава така или иначе не беше обновен. През 2022 г. редови районен съдия от Пловдив пусна сигнал срещу методите на работа на Калибацев като председател на съда. В сигнала се споменаваха и действия на настоящия вътрешен министър Иван Демерджиев, тогава адвокат по дело в Пловдив. Сигналите на съдията до ВСС обаче не доведоха до резултат. Но пък срещу него, по искане на Калибацев бяха образувани куп дисциплинарни производства. Наказанията по тях паднаха във ВАС.

На въпрос какъв трябва да е следващият главен прокурор, който съветът ще трябва веднага да избере, Калибацев каза, че освен всичко изредено в закона, той трябва да е "честен, отзивчив, да има необходимите морални ценности, личност със сериозен характер, който ще утвърди авторитета на прокуратурата и съдебната власт". 

Комсалов пък беше питан от депутатите защо след като е обещал като председател на съда да се съобразява с мнението на Общото събрание на съда, е предпочел за зам.-председател съдия, която не е събрала мнозинство в събранието. Той отговори, че шефът трябва да може да разчита на заместниците си. Беше питан и за командироването си - бил е в Софийския градски съд и в спецсъда. Според него решението е да се променят конкурсите и те да редовно и бързи. Тогава няма да има такава нужда то командироване.

И той като Калибацев не отговори на въпроса дали Бойко Борисов избра Сотир Цацаров за главен прокурор (скандалът "Ти си го избра" - прословутата реплика на някогашния градски прокурор Николай Кокинов към Борисов по адрес на главния прокурор Цацаров).

Инициатива "Правосъдие за всеки" и днес излъчва изслушването във Фейсбук:

https://www.facebook.com/PravosadieZaVseki/videos/1408215221337242

СЪСТАВ

Висшият съдебен съвет се състои от 25 членове. Народното събрание избира 11, от които шестима - за съдийската колегия, и петима - за прокурорската колегия. "Уловката" е, че членовете на съвета се избират с 2/3 мнозинство. Това означава, че "Прогресивна България" няма достатъчно депутати, за да избере членове на ВСС самостоятелно.

Съдиите избират от своя състав шестима членове за съдийската колегия. Прокурорите избират четирима за прокурорската, а следователите - един за прокурорската. Съдиите изслушаха своите кандидати на 31 октомври и ще гласуват в събота, а следователите - на 21 ноември. Прокурорите вече избраха своите четирима представители.

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