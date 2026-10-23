Кого е поощрявал Сарафов с допълнителни заплати се оказа дълбока тайна

БГНЕС Десислава Петрова, която е зам.-градски прокурор при второ ръководство в прокуратурата. Сега е кандидат за член на ВСС.

Кои са прокурорите, които Борислав Сарафов е удостоявал с парични награди, докато беше и.ф. главен прокурор, се оказа тайна. На въпроси, зададени по реда на Закона за достъп до обществена информация, "Сега" получи отговори, които освен, че са пратени извън срока, регламентиран в закона, противоречат и на принципите му. При това, когато данните се сравнят с официални документи, които са достъпни публично, се оказва също, че прокуратурата лъже в официален отговор по ЗДОИ, който изисква предоставената информация да е достоверна.

Какво отговоря прокуратурата

Според прокуратурата Сарафов е дал 197 парични награди на магистрати, които са разпределени по години така - на 60 души през 2023 г., на 135 през 2024 г., на двама през 2025 г. и на нито един през т.г.

Сарафов заемаше поста от 16 юни 2023 г. до 22 април т.г.

"Всички поощрени магистрати са получили по една награда през съответната година. Основанието за поощряването е било проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения".

Те са поощрени с по до една основна заплата. Като заповедите са издадени през декември, т.е. вероятно става дума за допълнителни коледни бонуси извън тези, които получават всички магистрати.

От прокуратурата обаче не предоставят списък с поощрените, защото това били "защитени лични данни". "Това, че заемат публични длъжности не изключва приложението на защитата на личните данни", обяснява в отговора си Росица Иванова-Кръстанова - шеф на дирекция "Административно-правна". Тя разсъждава, че търсената от журналиста информация не била за обобщени сведения за прокуратурата, а засягала конкретни физически лица. "Тъй като чрез посочване на имената на поощрените магистрати, те ще бъдат идентифицирани чрез признаци, свързани с икономическата и социалната принадлежност, това би довело до разкриване на техни лични данни, които не са свързани с обществения живот на страната", пише Иванов. И допълва, че стига до извод, че производството по Закона за достъп до обществена информация било "с цел събиране на сведения, свързани с интереси на заявителя извън обхвата на закона".

Разминаване

В данните на прокуратурата обаче има грешка, умишлена или не.

Интересът на "Сега" по темата с наградите беше провокиран от заявеното от зам.-градската прокурорка Десислава Петрова в документите ѝ на кандидат за член на Висшия съдебен съвет от прокурорската квота. В тях са изредени 6 парични награди, като за всяка от тях е посочен и номерът на заповедта на Сарафов - една през декември 2023 г., после през септември и декември 2024 г. и три пъти през 2025 г. - юни, септември и декември.

Повече от една награда годишно от Сарафов изскача и при Марина Ненкова - друг зам.-градски прокурор, също кандидат за член на ВСС. Тя декларирала три награди една през 2024 г. и две през 2025 г.

Ако броят на наградените, посочен от прокуратурата, е верен, излиза, че през 2025 г. единствените магистрати, заслужили награда от Сарафов са Петрова и Ненкова.

През 2023 г. като командирована от районната прокуратура Марина Ненкова, сложи точка на делото за изнудване на Васил Божков, по което протичаха имената на бившия премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов, финансовия му министър Владислав Горанов и доверената му пиарка Севделина Арнаудова. Тримата бяха задържани по това дело от МВР през март 2022 г., но след по-малко от 24 часа в ареста - пуснати, тъй като прокуратурата отказа да им повдигне обвинения. Тя наблюдава делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов, както и разследването за митническата афера, по което тихомълком беше сключено споразумение с Никола Николов - Паскал. Тя е номинирана от 22-ма прокурори от районната и градската прокуратура в София.

Десислава Петрова зае ръководната длъжност по времето на градския прокурор Илиана Кирилова, докато начело на прокуратурата беше Иван Гешев. След пенсионирането на Кирилова и избора на Емилия Русинова за градски прокурор, Петрова беше от заместниците, които запазиха позициите си. Беше и от близкия кръг на Сарафов, докато той оглавяваше прокуратурата. Тя е в ръководството и на Асоциацията на прокурорите в България.

Коментар

Адвокат Александър Кашъмов от "Програма достъп до информация" коментира, че търсените от "Сега" данни не са лични. И ако се приемат за такива, това противоречи на практиката на Върховния административен съд, която е създадена през годините. "Има трайна практика, че данните на магистрати не са защитени лични данни поради публичната работа, която те извършват", допълни той.

Колкото до разминаването, то трябва да бъде анализирано, смята юристът. "Все пак какъв е смисълът от предоставянето на обществена информация, ако тя не е точна и не отразява действителното положение на нещата", попита риторично той. И припомни, че по закон се дължи откритост и достоверна информация.