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Съдиите пратиха във ВСС върховни съдии и шефове

Избирателната активност на днешния балотаж стигна 84,14%

08 Ноем. 2026Обновена
Мария Терзийска, Светлана Калинова, Даниела Александрова - на горния ред от ляво надясно. Васил Петков, Веселка Златева, Емилия Василева - на долния ред от ляво надясно.
стопкадър ВСС
Мария Терзийска, Светлана Калинова, Даниела Александрова - на горния ред от ляво надясно. Васил Петков, Веселка Златева, Емилия Василева - на долния ред от ляво надясно.

Съдиите избраха своите шестима представители във Висшия съдебен съвет на балотаж. Това са две върховни съдийки, един военен съдия и трима шефове в системата.

И днес най-много гласове събра зам.-председателката на Окръжния съд във Варна Мария Терзийска - 892. След нея, също като вчера, се подреди Светлана Калинова от Върховния касационен съд със 778 гласа. Даниела Александрова, която е зам.-преседател на Софийския районен съд влиза трета с 689 гласа. Четвърти е военно-апелативният съдия Васил Петков с 681. Той измества от четвъртото място председателката на Административния съд в Пазарджик Веселка Златева. Тя вчера беше четвърта, днес остава пета с 671 гласа. Последна с 659 гласа във ВСС влиза Емилия Василева от Върховния касационен съд. Вчера Василева оставаше седма, но днес успя да измести от шестото място председателката на Окръжния съд във Враца Надя Пеловска. (Виж гласовете от вчера и днес по-долу.)

Кандидатите бяха 21. На първия тур в събота никой от тях не събра минимум 50% от действителните гласове. Затова днес вотът се повтори между всички, като вече го нямаше изискването за 50% + 1 бюлетина.

В избирателните списъци има 2275 съдии. Вчера гласувалите бяха 1870, а днес избирателната активност се повиши до 1915 съдии, което е 84,14%. 

Листчето

Пред bTV преди дни Велислав Величков, който е депутат от ПП, обяви, че знае имената на съдиите, които ще бъдат избрани. По думите му те циркулират из цялата страна на листче. Той го даде и на водещата Цветанка Ризова, за да може да свери в неделя дали това са избраните кандидати. На въпрос дали това са достойни кандидати, той отговори, че "достойните хора не участват в листчета, тях ги избират заради авторитета им и доказаните им нравствени качества". Величков предостави списъка и на "Сега". След огласяването на крайния резултат се вижда, че четирима от листчето влизат в съвета. По-рано Величков коментира, че след вота в събота "има едно име само, което не съвпада с листчето, и то е на съдия Светлана Калинова от Върховния касационен съд, която е професионалист и достоен кандидат". "В много голяма близост до шестия обаче бяха вчера последният от листчето и двама свестни съдии от ВКС, ВАС и СГС, дано успеят днес", допълни той.

Куриози

Денят не мина без куриози. Във вайбър група на съдии от голям съд се разпространяваше предупреждение към съдиите да внимават, като гласуват, защото бюлетините били наръсени с някакъв "прашец", който скривал определени кандидати и "при допир излиза, че си гласувал за други". Съобщенията бяха разспространени и от групата "Правна лудост" . Нито един съдия от тези, с които "Сега" разговаря, не беше попаднал на бюлетина с прашец. 

Как се гласува

Съдиите са разпределени в 30 избирателни секции - в областните градове, като в София са 4 - две в Съдебната палата, една в сградата на Върховния административен съд и една в сградата на Софийския районен съд.

След 18:00 ч. членовете на избирателните секции отвориха урните и започнаха за броят. Накрая те съставят протокол за резултатите от гласуването. Този процес се заснема и се излъчи на сайта на ВСС в реално време. За разлика от прокурорските избори, тук бюлетините се показват на камерата, както и на всички членове на комисията. 

Висшият съдебен съвет се състои от 25 членове. Народното събрание избира 11, от които шестима - за съдийската колегия, и петима - за прокурорската колегия. Съдиите избират от своя състав шестима членове за съдийската колегия. Прокурорите - четирима за прокурорската, а следователите - един за прокурорската.

Изборите на прокурорите вече минаха. Следователите се събират на 14 и 21 ноември. Парламентът трябва да запълни квотата си около 19 ноември, като изслушването на кандидатите приключи тази седмица.

Гласовете днес:

  1. Мария Терзийска - зам.-председател на Окръжния съд във Варна: 892
  2. Светлана Калинова - съдия във Върховния касационен съд: 778
  3. Даниела Александрова - зам.-председател на Софийския районен съд: 689
  4. Васил Петков - съдия във Военно-апелативния съд: 681
  5. Веселка Златева-Кожухарова - председател на Административния съд в Пазарджик: 671
  6. Емилия Василева - съдия във Върховния касационен съд: 659
  7. Надя Пеловска-Дилкова - председател на Окръжния съд във Враца: 652
  8. Младен Димитров - председател на Районния съд във Велико Търново: 613
  9. Тодор Тодоров - съдия във Върховния административен съд: 545
  10. Явор Колев - съдия във Върховния административен съд: 520
  11. Владимир Вълков - съдия в Софийския апелативен съд: 502
  12. Красимир Мазгалов - зам.-председател на Софийския градски съд: 484
  13. Стою Згуров - съдия в Софийския градски съд: 381
  14. Роман Николов - съдия в Районния съд в Брезник: 334
  15. Асен Цветанов - председател на Районния съд в Раднево: 317
  16. Албена Момчилова - съдия в Софийския районен съд: 283
  17. Весела Евстатиева - зам.-председател на Окръжния съд в Пловдив: 206
  18. Стефан Илиев - съдия в Софийския апелативен съд: 152
  19. Красимира Милачкова - съдия в Административния съд – София-град: 149
  20. Красимира Донева - съдия в Районния съд в Бургас: 143
  21. Васил Пеловски - съдия в Административния съд във Варна: 103

Ето кой колко гласа получи в събота:

  1. Мария Терзийска - зам.-председател на Окръжния съд във Варна: 910
  2. Светлана Калинова - съдия във Върховния касационен съд: 689
  3. Даниела Александрова - зам.-председател на Софийския районен съд: 655
  4. Веселка Златева-Кожухарова - председател на Административния съд в Пазарджик: 623
  5. Васил Петков - съдия във Военно-апелативния съд: 605
  6. Надя Пеловска-Дилкова - председател на Окръжния съд във Враца: 551
  7. Емилия Василева - съдия във Върховния касационен съд: 546
  8. Младен Димитров - председател на Районния съд във Велико Търново: 539
  9. Тодор Тодоров - съдия във Върховния административен съд: 495
  10. Красимир Мазгалов - зам.-председател на Софийския градски съд: 484
  11. Явор Колев - съдия във Върховния административен съд: 482
  12. Владимир Вълков - съдия в Софийския апелативен съд: 481
  13. Стою Згуров - съдия в Софийския градски съд: 405
  14. Роман Николов - съдия в Районния съд в Брезник: 388
  15. Албена Момчилова - съдия в Софийския районен съд: 381
  16. Асен Цветанов - председател на Районния съд в Раднево: 365
  17. Весела Евстатиева - зам.-председател на Окръжния съд в Пловдив: 270
  18. Стефан Илиев - съдия в Софийския апелативен съд: 238
  19. Красимира Милачкова - съдия в Административния съд - София-град: 209
  20. Красимира Донева - съдия в Районния съд в Бургас: 185
  21. Васил Пеловски - съдия в Административния съд във Варна: 172

Как протече изслушването на кандидатите си припомнете тук:

Съдиите питаха кандидатите за ВСС за подслушването, Сарафов и Брендо

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